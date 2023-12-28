https://ukraina.ru/20231228/1052471129.html
В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов
В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов - 28.12.2023 Украина.ру
В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз. Об этом на встрече с президентом России... Украина.ру, 28.12.2023
2023-12-28T14:49
2023-12-28T14:49
2023-12-28T14:49
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Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. - Производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО мы увеличили в 50 раз, - сказал Чемезов.- И ствольной артиллерии тоже, - уточнил Путин.- Ствольной артиллерии и РСЗО, - добавил Чемезов. В российские войска регулярно поставляют артиллерию, бронемашины, танки, авиацию, оружие и боеприпасы. Без модернизации предприятий в 2022 году, сказал Чемезов, увеличение производства было бы невозможным. Производство легкой бронетехники увеличили в 5,5 раз, танков - в 7 раз. Такое увеличение Чемезов назвал глобальным.
https://ukraina.ru/20231228/1052462785.html
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новости, сво, опк, владимир путин, производство, техника
Новости, СВО, ОПК, Владимир Путин, производство, техника
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
- Производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО мы увеличили в 50 раз, - сказал Чемезов.
- И ствольной артиллерии тоже, - уточнил Путин.
- Ствольной артиллерии и РСЗО, - добавил Чемезов.
В российские войска регулярно поставляют артиллерию, бронемашины, танки, авиацию, оружие и боеприпасы. Без модернизации предприятий в 2022 году, сказал Чемезов, увеличение производства было бы невозможным.
Производство легкой бронетехники увеличили в 5,5 раз, танков - в 7 раз. Такое увеличение Чемезов назвал глобальным.