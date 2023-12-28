Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что поставляли в Российскую армию в 2022 году. Новая партия бронетехники усовершенствована с учетом опыта её применения в зоне СВО. В частности, улучшена защищенность и эксплуатационные характеристики, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач."Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, а значит вносятся изменения в конструкцию танков – всё это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма", – подчеркнул генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.Руководитель концерна добавил, что техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, а сотрудники предприятия уже работают над контрактами 2024 года.
Начата работа над контрактами 2024 года, сообщает пресс-служба концерна УВЗ
Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что поставляли в Российскую армию в 2022 году. Новая партия бронетехники усовершенствована с учетом опыта её применения в зоне СВО. В частности, улучшена защищенность и эксплуатационные характеристики, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач.
"Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, а значит вносятся изменения в конструкцию танков – всё это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма", – подчеркнул генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Руководитель концерна добавил, что техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, а сотрудники предприятия уже работают над контрактами 2024 года.