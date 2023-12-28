Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052462785.html
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - 28.12.2023 Украина.ру
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Начата работа над контрактами 2024 года, сообщает пресс-служба концерна УВЗ
2023-12-28T11:46
2023-12-28T11:47
новости
новости россии
танки
сво
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052462351_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_afed5e979479d0795dd970826287d6a2.jpg
Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что поставляли в Российскую армию в 2022 году. Новая партия бронетехники усовершенствована с учетом опыта её применения в зоне СВО. В частности, улучшена защищенность и эксплуатационные характеристики, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач."Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, а значит вносятся изменения в конструкцию танков – всё это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма", – подчеркнул генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.Руководитель концерна добавил, что техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, а сотрудники предприятия уже работают над контрактами 2024 года.
https://ukraina.ru/20231227/1052434925.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052462351_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9a9b21c47bc4997d1b960991f6fec15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости россии, танки, сво, минобороны
Новости, новости России, танки, СВО, Минобороны

Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

11:46 28.12.2023 (обновлено: 11:47 28.12.2023)
 
© vk.com/realuvznewsУралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М Прорыв и Т-72Б3М
© vk.com/realuvznews
Читать в
Начата работа над контрактами 2024 года, сообщает пресс-служба концерна УВЗ
Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что поставляли в Российскую армию в 2022 году. Новая партия бронетехники усовершенствована с учетом опыта её применения в зоне СВО. В частности, улучшена защищенность и эксплуатационные характеристики, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач.
© vk.com/realuvznews
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М Прорыв и Т-72Б3М
1 из 1
© vk.com/realuvznews
1 из 1
© vk.com/realuvznews
"Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, а значит вносятся изменения в конструкцию танков – всё это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма", – подчеркнул генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Руководитель концерна добавил, что техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, а сотрудники предприятия уже работают над контрактами 2024 года.
Су-57
Вчера, 12:53
Минобороны РФ получило очередную партию Су-57Партию Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
 
Новостиновости РоссиитанкиСВОМинобороны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря
12:54Зеленский предал оба своих народа – Лавров
12:41Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости
12:25США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
12:16Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины
12:07США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена
12:05Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
11:56"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
11:52Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
11:46Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
11:45Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
10:38Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
10:35Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
10:28Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
08:51Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
Лента новостейМолния