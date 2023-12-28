https://ukraina.ru/20231228/1052458265.html
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет - 28.12.2023 Украина.ру
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2023-12-28T09:30
2023-12-28T09:30
2023-12-28T09:42
илон маск
шеремет
план
новости
украина
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"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет.По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Накануне Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
https://ukraina.ru/20231228/1052456303.html
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илон маск, шеремет, план, новости, украина
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:30 28.12.2023 (обновлено: 09:42 28.12.2023)
План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет.
По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена
и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским
не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.
"Им все мирные планы абсолютно до лампочки. Для них важно продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа, чтобы как можно больше навредить Российской Федерации", - подчеркнул депутат.
В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Накануне Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.