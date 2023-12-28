План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052458265.html
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет - 28.12.2023 Украина.ру
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2023-12-28T09:30
2023-12-28T09:42
илон маск
шеремет
план
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет.По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Накануне Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
https://ukraina.ru/20231228/1052456303.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
илон маск, шеремет, план, новости, украина
Илон Маск, Шеремет, план, Новости, Украина

План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет

09:30 28.12.2023 (обновлено: 09:42 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет.
По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.
"Им все мирные планы абсолютно до лампочки. Для них важно продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа, чтобы как можно больше навредить Российской Федерации", - подчеркнул депутат.
В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Накануне Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
07:14
"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине Американский предприниматель Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования конфликта на Украине
 
Илон МаскШереметпланНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
08:51Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
08:46"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
08:30Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
Лента новостейМолния