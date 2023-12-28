https://ukraina.ru/20231228/1052458265.html

План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет

План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет - 28.12.2023 Украина.ру

План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет

План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2023-12-28T09:30

2023-12-28T09:30

2023-12-28T09:42

илон маск

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"План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет.По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Накануне Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.

https://ukraina.ru/20231228/1052456303.html

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илон маск, шеремет, план, новости, украина