"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052457839.html
"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
В ходе боевых действий каждые пять минут получает ранение или гибнет один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая
2023-12-28T09:11
2023-12-28T09:11
новости
украина
всу
потери всу
рада
марьяна безуглая
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418020_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_e1fd1b9685f0d0e967d6b37fcf5bfbc8.jpg.webp
Шокирующую статистику депутат обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook*, объясняя, почему критикует командование Вооружённых сил Украины.Министр обороны России Сергей Шойгу в середине декабря заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих. Украина за это время также потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и РСЗО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20231228/1052431609.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418020_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_54bdfe6565a869a7daa6ddec4c3fbbb3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, рада, марьяна безуглая, сво
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Рада, Марьяна Безуглая, СВО

"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ

09:11 28.12.2023
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP / Mykola Tys
Читать в
В ходе боевых действий каждые пять минут получает ранение или гибнет один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая
Шокирующую статистику депутат обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook*, объясняя, почему критикует командование Вооружённых сил Украины.
"Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется", - написала Безуглая.
Министр обороны России Сергей Шойгу в середине декабря заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих. Украина за это время также потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и РСЗО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Залужный - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
06:00
"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для УкраиныСША делают на главкома ВСУ Залужного определенную политическую ставку. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУРадаМарьяна БезуглаяСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
08:51Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
08:46"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
08:30Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
Лента новостейМолния