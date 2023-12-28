https://ukraina.ru/20231228/1052457839.html

"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ

"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру

"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ

В ходе боевых действий каждые пять минут получает ранение или гибнет один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая

2023-12-28T09:11

2023-12-28T09:11

2023-12-28T09:11

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украина

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марьяна безуглая

сво

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Шокирующую статистику депутат обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook*, объясняя, почему критикует командование Вооружённых сил Украины.Министр обороны России Сергей Шойгу в середине декабря заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих. Украина за это время также потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и РСЗО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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новости, украина, всу, потери всу, рада, марьяна безуглая, сво