"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
В ходе боевых действий каждые пять минут получает ранение или гибнет один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая
Шокирующую статистику депутат обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook*, объясняя, почему критикует командование Вооружённых сил Украины.
"Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется", - написала Безуглая.
Министр обороны России Сергей Шойгу в середине декабря заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих. Украина за это время также потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта и 259 вертолётов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и РСЗО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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