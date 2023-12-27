Главком ВСУ получил научную степень доктора философии - 27.12.2023 Украина.ру
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Главком ВСУ получил научную степень доктора философии
Главком ВСУ получил научную степень доктора философии - 27.12.2023 Украина.ру
Главком ВСУ получил научную степень доктора философии
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию на засекреченную тему и получил научную степень доктора философии. Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на информационную систему Национального агентства по обеспечению качества высшего образования
2023-12-27T23:58
2023-12-27T23:58
новости
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Работу Залужного и аннотацию к ней посмотреть невозможно, поскольку это – государственная тайна, добавляет СМИ. Известно только то, что тема диссертации Главкома связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями. Публикации главнокомандующего ВСУ по теме диссертации также посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы. Уточняется, что защита состоялась в Национальном университете "Одесская юридическая академия". В сети уже успели поздравить "народного президента" страны, а одним из самых популярных комментариев стал вопрос: "Интересно, сейчас любой военнослужащий имеет возможность защитить диссертацию или только Главком?".
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новости, украина, валерий залужный, главкомы, всу, сво, фото
Новости, Украина, Валерий Залужный, главкомы, ВСУ, СВО

Главком ВСУ получил научную степень доктора философии

23:58 27.12.2023
 
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию на засекреченную тему и получил научную степень доктора философии. Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на информационную систему Национального агентства по обеспечению качества высшего образования
Работу Залужного и аннотацию к ней посмотреть невозможно, поскольку это – государственная тайна, добавляет СМИ. Известно только то, что тема диссертации Главкома связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.
Публикации главнокомандующего ВСУ по теме диссертации также посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы.
Уточняется, что защита состоялась в Национальном университете "Одесская юридическая академия".
В сети уже успели поздравить "народного президента" страны, а одним из самых популярных комментариев стал вопрос: "Интересно, сейчас любой военнослужащий имеет возможность защитить диссертацию или только Главком?".
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