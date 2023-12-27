https://ukraina.ru/20231227/1052453339.html

Главком ВСУ получил научную степень доктора философии

Главком ВСУ получил научную степень доктора философии - 27.12.2023 Украина.ру

Главком ВСУ получил научную степень доктора философии

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию на засекреченную тему и получил научную степень доктора философии. Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на информационную систему Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

2023-12-27T23:58

2023-12-27T23:58

2023-12-27T23:58

новости

украина

валерий залужный

главкомы

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047654471_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_0e96668690b8016b0e29a9bd0a937951.jpg

Работу Залужного и аннотацию к ней посмотреть невозможно, поскольку это – государственная тайна, добавляет СМИ. Известно только то, что тема диссертации Главкома связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями. Публикации главнокомандующего ВСУ по теме диссертации также посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы. Уточняется, что защита состоялась в Национальном университете "Одесская юридическая академия". В сети уже успели поздравить "народного президента" страны, а одним из самых популярных комментариев стал вопрос: "Интересно, сейчас любой военнослужащий имеет возможность защитить диссертацию или только Главком?".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, главкомы, всу, сво, фото