Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине - 27.12.2023 Украина.ру
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Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине - 27.12.2023 Украина.ру
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря в Кремле пообещал рассказать о ситуации с украинским конфликтом
2023-12-27T20:52
2023-12-27T20:52
новости
владимир путин
украина
переговоры
сво
спецоперация
индия
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По словам российского лидера, премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами. Напомним, в Кремле никогда не отказывались от переговоров с Украиной по разрешению конфликта. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва видит категорический отказ Киева от любого диалога, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект".
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новости, владимир путин, украина, переговоры, сво, спецоперация, индия
Новости, Владимир Путин, Украина, переговоры, СВО, Спецоперация, Индия

Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине

20:52 27.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря в Кремле пообещал рассказать о ситуации с украинским конфликтом
По словам российского лидера, премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами.

"Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать всё, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно", – цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, в Кремле никогда не отказывались от переговоров с Украиной по разрешению конфликта. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва видит категорический отказ Киева от любого диалога, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 08:10
Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"
 
НовостиВладимир ПутинУкраинапереговорыСВОСпецоперацияИндия
 
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