Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря в Кремле пообещал рассказать о ситуации с украинским конфликтом
По словам российского лидера, премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами.
"Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать всё, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно", – цитирует Путина РИА Новости.
Напомним, в Кремле никогда не отказывались от переговоров с Украиной по разрешению конфликта. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва видит категорический отказ Киева от любого диалога, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект".
12 декабря, 08:10Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"