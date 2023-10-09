https://ukraina.ru/20231009/1050027771.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции

2023-10-09T14:35

2023-10-09T14:35

2023-10-09T14:35

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россия

сергей лавров

украина

переговоры

дмитрий кулеба

ультиматумы

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Об этом Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги Арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.Дипломат отметил, что Россия видит категорический отказ Украины от любых переговоров, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект", добавил он.Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса. Кулеба добавил, что даже вывод войск не означал бы "автоматического согласия Украины на переговоры".

https://ukraina.ru/20231009/1050025243.html

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новости, россия, сергей лавров, украина, переговоры, дмитрий кулеба, ультиматумы