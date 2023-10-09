Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру
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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров - 09.10.2023 Украина.ру
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции
2023-10-09T14:35
2023-10-09T14:35
новости
россия
сергей лавров
украина
переговоры
дмитрий кулеба
ультиматумы
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Об этом Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги Арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.Дипломат отметил, что Россия видит категорический отказ Украины от любых переговоров, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект", добавил он.Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса. Кулеба добавил, что даже вывод войск не означал бы "автоматического согласия Украины на переговоры".
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новости, россия, сергей лавров, украина, переговоры, дмитрий кулеба, ультиматумы
Новости, Россия, Сергей Лавров, Украина, переговоры, Дмитрий Кулеба, ультиматумы

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров

14:35 09.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции
Об этом Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги Арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.
"Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной, если они предлагаются на серьёзной основе, а не в виде ультиматумов", — заявил Лавров.
Дипломат отметил, что Россия видит категорический отказ Украины от любых переговоров, кроме как на основе так называемой "формулы Зеленского". Эта "формула" представляет из себя "чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект", добавил он.
Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса. Кулеба добавил, что даже вывод войск не означал бы "автоматического согласия Украины на переговоры".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
13:40
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой Пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
 
НовостиРоссияСергей ЛавровУкраинапереговорыДмитрий Кулебаультиматумы
 
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