https://ukraina.ru/20231227/1052438179.html

Зеленский убил Украину — Захарова

Зеленский убил Украину — Захарова - 27.12.2023 Украина.ру

Зеленский убил Украину — Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова

2023-12-27T13:47

2023-12-27T13:47

2023-12-27T13:47

мария захарова

владимир зеленский

рождество

украина

новости

европа

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Слова украинского лидера о единении с Европой не выдерживают никакой критики, сказала Захарова."Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?", - возмутилась Захарова.В середине месяца она уже высказывала мнение, что на Украину "легла черная метка в виде кровавого джокера". По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Зеленский "наворотил в стране".Дипломат также предлагала включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отмечала, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и с многонациональным народом.

https://ukraina.ru/20231223/1052350723.html

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мария захарова, владимир зеленский, рождество, украина, новости, европа