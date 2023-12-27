https://ukraina.ru/20231227/1052438179.html
Зеленский убил Украину — Захарова
Зеленский убил Украину — Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
Зеленский убил Украину — Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова
2023-12-27T13:47
2023-12-27T13:47
2023-12-27T13:47
мария захарова
владимир зеленский
рождество
украина
новости
европа
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Слова украинского лидера о единении с Европой не выдерживают никакой критики, сказала Захарова."Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?", - возмутилась Захарова.В середине месяца она уже высказывала мнение, что на Украину "легла черная метка в виде кровавого джокера". По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Зеленский "наворотил в стране".Дипломат также предлагала включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отмечала, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и с многонациональным народом.
https://ukraina.ru/20231223/1052350723.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, владимир зеленский, рождество, украина, новости, европа
Мария Захарова, Владимир Зеленский, Рождество, Украина, Новости, Европа
Зеленский убил Украину — Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова
Слова украинского лидера о единении с Европой не выдерживают никакой критики, сказала Захарова.
"Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?", - возмутилась Захарова.
В середине месяца она уже высказывала мнение, что на Украину "легла черная метка в виде кровавого джокера". По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Зеленский "наворотил в стране".
Дипломат также предлагала включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отмечала, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и с многонациональным народом.