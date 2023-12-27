Зеленский убил Украину — Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
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Зеленский убил Украину — Захарова
Зеленский убил Украину — Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
Зеленский убил Украину — Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова
2023-12-27T13:47
2023-12-27T13:47
мария захарова
владимир зеленский
рождество
украина
новости
европа
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Слова украинского лидера о единении с Европой не выдерживают никакой критики, сказала Захарова."Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?", - возмутилась Захарова.В середине месяца она уже высказывала мнение, что на Украину "легла черная метка в виде кровавого джокера". По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Зеленский "наворотил в стране".Дипломат также предлагала включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отмечала, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и с многонациональным народом.
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мария захарова, владимир зеленский, рождество, украина, новости, европа
Мария Захарова, Владимир Зеленский, Рождество, Украина, Новости, Европа

Зеленский убил Украину — Захарова

13:47 27.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова
Слова украинского лидера о единении с Европой не выдерживают никакой критики, сказала Захарова.
"Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?", - возмутилась Захарова.
В середине месяца она уже высказывала мнение, что на Украину "легла черная метка в виде кровавого джокера". По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Зеленский "наворотил в стране".
Дипломат также предлагала включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отмечала, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и с многонациональным народом.
Муссолини и Гитлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 03:27
В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахомКоррумпированные офицеры положат конец существующей на Украине ситуации и правлению Владимира Зеленского, всё более напоминающего итальянского диктатора Муссолини. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
 
Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийРождествоУкраинаНовостиЕвропа
 
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