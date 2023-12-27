Минобороны РФ получило очередную партию Су-57 - 27.12.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ получило очередную партию Су-57
Минобороны РФ получило очередную партию Су-57 - 27.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ получило очередную партию Су-57
Партию Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
2023-12-27T12:53
2023-12-27T12:53
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года. На предприятии рассказали, что за год была настроена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста объемов серийного выпуска самолетов. Также устранены "узкие" места не только в цехе окончательной сборки, но и по всему циклу производства. Поставки высокотехнологичных комплектующих изделий от заводов-поставщиков ведутся без перебоев, отрабатываются возможности усовершенствования технологии сборки самолетов. В 2023 году КнААЗ им. Ю.А. Гагарина успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57.
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новости, новости россии, вс рф, су-57
Новости, новости России, ВС РФ, Су-57

Минобороны РФ получило очередную партию Су-57

12:53 27.12.2023
 
© t.me/uac_ru Су-57
 Су-57
© t.me/uac_ru
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Партию Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.
На предприятии рассказали, что за год была настроена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста объемов серийного выпуска самолетов. Также устранены "узкие" места не только в цехе окончательной сборки, но и по всему циклу производства. Поставки высокотехнологичных комплектующих изделий от заводов-поставщиков ведутся без перебоев, отрабатываются возможности усовершенствования технологии сборки самолетов.
"Сегодня идет обновление производства. Уже в 2024 году будет введен в строй ряд объектов в рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития ОПК для серийного выпуска самолета Су-57" - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
В 2023 году КнААЗ им. Ю.А. Гагарина успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 04:18
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источникДля истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости
 
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