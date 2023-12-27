https://ukraina.ru/20231227/1052434925.html

Минобороны РФ получило очередную партию Су-57

Минобороны РФ получило очередную партию Су-57 - 27.12.2023 Украина.ру

Минобороны РФ получило очередную партию Су-57

Партию Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина

2023-12-27T12:53

2023-12-27T12:53

2023-12-27T12:53

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года. На предприятии рассказали, что за год была настроена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста объемов серийного выпуска самолетов. Также устранены "узкие" места не только в цехе окончательной сборки, но и по всему циклу производства. Поставки высокотехнологичных комплектующих изделий от заводов-поставщиков ведутся без перебоев, отрабатываются возможности усовершенствования технологии сборки самолетов. В 2023 году КнААЗ им. Ю.А. Гагарина успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57.

https://ukraina.ru/20231128/1051436302.html

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