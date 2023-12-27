Минобороны РФ получило очередную партию Су-57
© t.me/uac_ru Су-57
© t.me/uac_ru
Партию Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.
На предприятии рассказали, что за год была настроена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста объемов серийного выпуска самолетов. Также устранены "узкие" места не только в цехе окончательной сборки, но и по всему циклу производства. Поставки высокотехнологичных комплектующих изделий от заводов-поставщиков ведутся без перебоев, отрабатываются возможности усовершенствования технологии сборки самолетов.
"Сегодня идет обновление производства. Уже в 2024 году будет введен в строй ряд объектов в рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития ОПК для серийного выпуска самолета Су-57" - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
В 2023 году КнААЗ им. Ю.А. Гагарина успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57.
28 ноября, 04:18Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источникДля истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости