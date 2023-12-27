https://ukraina.ru/20231227/1052427413.html
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
Новейшая российская гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО, где обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T05:51
2023-12-27T05:51
2023-12-27T05:51
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"Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", - рассказал Чемезов в интервью агентству.По его словам, испытания гаубицы завершены, её серийное производство уже развёрнуто."Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - уточнил глава "Ростеха".Чемезов также рассказал о поставке в войска таких видов современной артиллерии, как модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнём, изменёнными рабочими местами экипажа, улучшенным механизмом заряжания. Модернизированная "Мста" уже применяется в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, ростех, артиллерия, сво
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
Новейшая российская гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО, где обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
По его словам, испытания гаубицы завершены, её серийное производство уже развёрнуто.
"Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - уточнил глава "Ростеха".
Чемезов также рассказал о поставке в войска таких видов современной артиллерии, как модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнём, изменёнными рабочими местами экипажа, улучшенным механизмом заряжания. Модернизированная "Мста" уже применяется в зоне СВО.