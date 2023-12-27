https://ukraina.ru/20231227/1052426874.html

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор - 27.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор

Российские средства ПВО в ночь на 27 декабря сбили над Ростовской областью беспилотник киевского режима, последствия на земле уточняются. Об этом глава региона Василий Голубев сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-27T04:19

2023-12-27T04:19

2023-12-27T04:19

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"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", - написал Голубев.Украина практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью ударных БПЛА самолётного типа. Как правило, эти беспилотники успешно перехватываются и уничтожаются российскими средствами ПВО.

https://ukraina.ru/20231226/1052416224.html

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новости, россия, ростовская область, губернатор, бпла, всу, атака, пво