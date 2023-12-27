Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор - 27.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор - 27.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор
Российские средства ПВО в ночь на 27 декабря сбили над Ростовской областью беспилотник киевского режима, последствия на земле уточняются. Об этом глава региона Василий Голубев сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-27T04:19
2023-12-27T04:19
новости
россия
ростовская область
губернатор
бпла
всу
атака
пво
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"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", - написал Голубев.Украина практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью ударных БПЛА самолётного типа. Как правило, эти беспилотники успешно перехватываются и уничтожаются российскими средствами ПВО.
https://ukraina.ru/20231226/1052416224.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ростовская область, губернатор, бпла, всу, атака, пво
Новости, Россия, Ростовская область, губернатор, БПЛА, ВСУ, атака, ПВО

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор

04:19 27.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Российские средства ПВО в ночь на 27 декабря сбили над Ростовской областью беспилотник киевского режима, последствия на земле уточняются. Об этом глава региона Василий Голубев сообщает в своём телеграм-канале
"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", - написал Голубев.
Украина практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью ударных БПЛА самолётного типа. Как правило, эти беспилотники успешно перехватываются и уничтожаются российскими средствами ПВО.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 18:00
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