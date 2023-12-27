В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине - 27.12.2023 Украина.ру
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В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине - 27.12.2023 Украина.ру
В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV, что не видит предпосылок для увеличения объёмов помощи Киеву со стороны Берлина
2023-12-27T00:29
2023-12-27T00:29
новости
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военная помощь
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сво
всу
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Он напомнил, что ФРГ уже сегодня является вторым по величине донором в мире. Он считает, что необходимо добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину. По его словам, "не может быть так, что другие делают меньше, потому что ФРГ делает больше". В июне министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.Позже издание Focus сообщало, что Германия отдала всё оружие Украине и продержится в бою лишь несколько часов. По словам экспертов, в начале украинского конфликта бундесвер был голым, а сегодня там пустота.
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новости, украина, фрг, германия, военная помощь, военная техника, киев, сво, всу, спецоперация
Новости, Украина, ФРГ, Германия, военная помощь, военная техника, Киев, СВО, ВСУ, Спецоперация

В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине

00:29 27.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Michael LucanКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© commons.wikimedia.org / Michael Lucan
Читать в
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV, что не видит предпосылок для увеличения объёмов помощи Киеву со стороны Берлина
Он напомнил, что ФРГ уже сегодня является вторым по величине донором в мире.
"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", – сказал Линднер.
Он считает, что необходимо добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину. По его словам, "не может быть так, что другие делают меньше, потому что ФРГ делает больше".
В июне министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.
Позже издание Focus сообщало, что Германия отдала всё оружие Украине и продержится в бою лишь несколько часов. По словам экспертов, в начале украинского конфликта бундесвер был голым, а сегодня там пустота.
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Заголовок открываемого материала
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