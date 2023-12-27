В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV, что не видит предпосылок для увеличения объёмов помощи Киеву со стороны Берлина
Он напомнил, что ФРГ уже сегодня является вторым по величине донором в мире.
"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", – сказал Линднер.
Он считает, что необходимо добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину. По его словам, "не может быть так, что другие делают меньше, потому что ФРГ делает больше".
В июне министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.
Позже издание Focus сообщало, что Германия отдала всё оружие Украине и продержится в бою лишь несколько часов. По словам экспертов, в начале украинского конфликта бундесвер был голым, а сегодня там пустота.