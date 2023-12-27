https://ukraina.ru/20231227/1052423133.html

В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине

В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине - 27.12.2023 Украина.ру

В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV, что не видит предпосылок для увеличения объёмов помощи Киеву со стороны Берлина

2023-12-27T00:29

2023-12-27T00:29

2023-12-27T00:29

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Он напомнил, что ФРГ уже сегодня является вторым по величине донором в мире. Он считает, что необходимо добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину. По его словам, "не может быть так, что другие делают меньше, потому что ФРГ делает больше". В июне министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.Позже издание Focus сообщало, что Германия отдала всё оружие Украине и продержится в бою лишь несколько часов. По словам экспертов, в начале украинского конфликта бундесвер был голым, а сегодня там пустота.

https://ukraina.ru/20231226/1052411097.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, фрг, германия, военная помощь, военная техника, киев, сво, всу, спецоперация