Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus - 26.12.2023 Украина.ру
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Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus
Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus - 26.12.2023 Украина.ру
Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus
Министр обороны Германии Борис Писториус "за короткий промежуток времени добился большего, чем любой из его предшественников" и пользуется в стране популярностью, однако сейчас немецкая армия оснащена ещё хуже, чем в 2022 году. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет Focus
2023-12-26T11:30
2023-12-26T11:30
новости
германия
бундесвер
борис писториус
украина
оружие
сво
россия
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По мнению полковника в отставке, председателя Военно-политического общества Ральфа Тиле, Германия ещё не достигла "поворотного момента" даже с Писториусом, и причина этого в структурах, которые корректируются лишь косметически, а "практически во всех областях не хватает большого успеха".Нынешняя внешняя политика, по мнению Тиле, препятствует поставкам военным сложных технологий в необходимых количествах и по доступным ценам. Что приводит к недопустимому положению, когда бундесвер сейчас в вопросах оснащения себя системами вооружения и боеприпасами оказался в худшем положении, чем до "нападения России на Украину"."В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня здесь пустота", - подчеркнул эксперт, отметив, что в случае нападения на Германию или страну НАТО техники и вооружений немецкой армии не хватит надолго.В публикации также упоминаются такие ключевые проблемы немецкой армии, как дефицит кадров, крайне медленное переоснащение армии и отсутствие стратегии по освоению современных военных технологий, таких, как применение на поле боя БПЛА различного назначения.По мнению экспертов и авторов публикации, важной причиной такого положения дел стало то, что поставка военной техники с немецких складов Киеву пока ещё оказывалась приоритетнее наращивания производства для собственных войск.Военный эксперт, профессор Университета бундесвера Карло Масала считает, что "поворотного момента" в реформировании и оснащении бундесвера не произошло, потому что общественность ещё не осознаёт, что "мы имеем дело с имперской Россией, которая, возможно, не видит конца своих амбиций на Украине". Но происходящее сейчас, утверждает Масала, станет предпосылкой для "настоящего поворота".
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новости, германия, бундесвер, борис писториус, украина, оружие, сво, россия
Новости, Германия, Бундесвер, Борис Писториус, Украина, оружие, СВО, Россия

Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus

11:30 26.12.2023
 
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© Public domain
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Министр обороны Германии Борис Писториус "за короткий промежуток времени добился большего, чем любой из его предшественников" и пользуется в стране популярностью, однако сейчас немецкая армия оснащена ещё хуже, чем в 2022 году. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет Focus
По мнению полковника в отставке, председателя Военно-политического общества Ральфа Тиле, Германия ещё не достигла "поворотного момента" даже с Писториусом, и причина этого в структурах, которые корректируются лишь косметически, а "практически во всех областях не хватает большого успеха".
Нынешняя внешняя политика, по мнению Тиле, препятствует поставкам военным сложных технологий в необходимых количествах и по доступным ценам. Что приводит к недопустимому положению, когда бундесвер сейчас в вопросах оснащения себя системами вооружения и боеприпасами оказался в худшем положении, чем до "нападения России на Украину".
"В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня здесь пустота", - подчеркнул эксперт, отметив, что в случае нападения на Германию или страну НАТО техники и вооружений немецкой армии не хватит надолго.
"Раньше это было три дня. Сегодня это скорее часы", - считает Тиле.
В публикации также упоминаются такие ключевые проблемы немецкой армии, как дефицит кадров, крайне медленное переоснащение армии и отсутствие стратегии по освоению современных военных технологий, таких, как применение на поле боя БПЛА различного назначения.
По мнению экспертов и авторов публикации, важной причиной такого положения дел стало то, что поставка военной техники с немецких складов Киеву пока ещё оказывалась приоритетнее наращивания производства для собственных войск.
Военный эксперт, профессор Университета бундесвера Карло Масала считает, что "поворотного момента" в реформировании и оснащении бундесвера не произошло, потому что общественность ещё не осознаёт, что "мы имеем дело с имперской Россией, которая, возможно, не видит конца своих амбиций на Украине". Но происходящее сейчас, утверждает Масала, станет предпосылкой для "настоящего поворота".
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