https://ukraina.ru/20230616/1047292017.html

У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt

У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt - 16.06.2023 Украина.ру

У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt

У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

новости

украина

зарубежье

германия

еврокомиссия

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047292155_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_1f6687dc9da08a5e682c359594426708.jpg

Как сообщала Еврокомиссия, долгосрочный бюджет ЕС был „исчерпан до предела“ в том числе из-за поддержки Украины.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять Украине "больше современного оружия“.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зарубежье, германия, еврокомиссия, бюджет