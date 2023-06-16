У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047292017.html
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt - 16.06.2023 Украина.ру
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt
У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
новости
украина
зарубежье
германия
еврокомиссия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047292155_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_1f6687dc9da08a5e682c359594426708.jpg
Как сообщала Еврокомиссия, долгосрочный бюджет ЕС был „исчерпан до предела“ в том числе из-за поддержки Украины.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять Украине "больше современного оружия“.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047292155_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_80c9303a5aa41502e6754e1298698a8a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, зарубежье, германия, еврокомиссия, бюджет
Новости, Украина, Зарубежье, Германия, Еврокомиссия, бюджет

У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt

12:14 16.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Michael LucanКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© commons.wikimedia.org / Michael Lucan
Читать в
У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
Как сообщала Еврокомиссия, долгосрочный бюджет ЕС был „исчерпан до предела“ в том числе из-за поддержки Украины.
"Из-за необходимости сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза", — сказал министр.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять Украине "больше современного оружия“.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.
Сейчас на Украина.ру читают:
"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"
Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 19:58
Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступленииВооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
 
НовостиУкраинаЗарубежьеГерманияЕврокомиссиябюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
14:28Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
14:25Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
14:22Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura
14:16"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
14:14Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО
14:12Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
14:09Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
13:37Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
13:37"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле
13:31Платон Беседин о расколе в русском роке во время СВО: Если ты против войны, то будь против любой войны
13:24На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ
13:10Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
13:08Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне
12:59Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье
12:55В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине
12:54Прикрыть военные поставки и добить промышленность Германии. Зачем Запад хочет хранить газ на Украине
12:53Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО
12:51Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
12:48Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Лента новостейМолния