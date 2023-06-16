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У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt - 16.06.2023 Украина.ру
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt
У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
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Как сообщала Еврокомиссия, долгосрочный бюджет ЕС был „исчерпан до предела“ в том числе из-за поддержки Украины.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять Украине "больше современного оружия“.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, украина, зарубежье, германия, еврокомиссия, бюджет
Новости, Украина, Зарубежье, Германия, Еврокомиссия, бюджет
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt
У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
Как сообщала Еврокомиссия, долгосрочный бюджет ЕС был „исчерпан до предела“ в том числе из-за поддержки Украины.
"Из-за необходимости сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза", — сказал министр.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять Украине "больше современного оружия“.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.
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