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Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу

Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу - 27.12.2023 Украина.ру

Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу

Премьера постановки "Вальс на 2/4" режиссера Антона Непомнящего состоялся в августе 2023 года. Спектакль побывал на гастролях в Крыму, Петербурге, на годовщине присвоения звании города-героя Керчи, регулярно идет в фольклорном центре "Москва" в столице

2023-12-27T06:02

2023-12-27T06:02

2023-12-27T06:02

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Пьеса рассказывает одновременно о войне, и не о ней самой. Где-то в донбасской степи, в заброшенном доме встречаются раненный российский военный и местная жительница, девушка, которая помогает украинским военным.Оба они оказываются в доме случайно: он не может уйти из-за ранения, она сперва хочет его убить, но по ходу спектакля их отношения меняются."Вальс расставания" Яна Френкеля на текст Константина Ваншенкина становится неожиданной объединяющей деталью, которая превращает идейных врагов в очарованных друг другом, вальсирующих мужчину и женщину.Об идее создания пьесы и постановки, а также о судьбе спектакля и реакции на него корреспондент издания Украина.ру поговорила с режиссером и исполнителем главной роли — военнослужащего — актером Григорием Данцигером.Режиссер Антон Непомнящий рассказал: это – метафорическая, вечная история: раненый солдат и девушка на территории, где идет война. Он напомнил о более ранних произведениях на эту тему: и о Великой Отечественной войне: "Альпийская баллада" (повесть Василия Быкова), и о Гражданской войне – "Сорок первый" (повесть Бориса Лавренёва)."Пьеса была написана в 2015 году, через год после того, как началась война. Дело происходит в той самой, донской степи, в небольшом домике – заброшенном, оставленном из-за боевых действий. Сама фабула очень древняя – встреча представителей двух разных точек зрения, которые в процессе своего диалога и в предлагаемых обстоятельствах, в которых они оказываются, понимают: главное для жизни – это то, что они – мужчина и женщина, и еще то, что есть огромная корневая система, на которой они выросли, хотя кому-то из них сейчас и кажется, что возврата не будет.Уже в 2014 году было понятно, что рано или поздно война закончится и нам надо будет находить общий язык с людьми на тех территориях, которыми мы прирастём. И дело это будет трудное, и мы должны были начать это сразу же, в 2014 году.Эта проблема есть не только на территориях новой России и в Крыму, но и здесь, у нас. Постоянно слышишь: что мы там делаем? Зачем нам это нужно? Может быть, нужно сосредоточиться на себе, что мы лезем все время куда-то?В этом и была главная идея пьесы: начать разговор. Но это возможно только тогда, когда люди умеют говорить и чувствовать, в каждом из них есть Божья искра и умение сострадать. Наша задача – эту искру разжигать", – рассказал режиссер."Вальс расставания" Френкеля был выбран авторами постановки как мелодия, которая объединяет и персонажей пьесы, и воюющие народы."Эта мелодия появилась в то время, когда сама идея войны между Восточной Украиной и русскими была не просто нереальной, а человек, ее высказавший, мог просто уехать в дурдом", – отмечает автор.Григорий Данцигер подробно рассказал о преображении своего героя. В самом начале, когда героиня хочет его убить, он относится к ней снисходительно, с некоторой долей пренебрежения: "Вот ты – баба, а я – мужик. Ты хочешь меня убить, но не можешь. А я тебя могу, но – не хочу." Это то, что в крови русского солдата – "солдат ребенка не обидит". Эта ирония, поначалу кажущаяся многим высокомерием, это такая грубая мужская жалось: "Что же ты дурочка такая? Ты же такая красивая, тебе же вообще не здесь нужно быть".А потом – через все эти панцири и бронежилеты, через все позиции, вылезают люди: вылезает девочка, вылезает парень, и они начинают общаться на этом уровне. Тогда все становится нормально, естественно.В работе над этой ролью мне очень сильно помогает, что я – многодетный отец, что я уже достаточно взрослый мальчик, мне под полтинник, и мой жизненный опыт мне здесь во многом помогает."В тех экспозиционных сценах спектакля, где герои говорят о том, кто прав и виноват, многие реплики звучат шаблонно, озвучиваются, казалось бы, прописные истины, отмечает режиссер."Все, что происходит в нашей жизни – довольно банально. Слова "я тебя люблю" в 95 процентах случаев прозвучат довольно пошло, но от них мы никуда не денемся. В юности нам очень хочется быть оригинальными, мы надеваем на себя онегинскую маску нигилизма и отрицания, но герой Гриши эту маску уже снял, он уже не боится говорить тривиальности.Но очень важно, кто играет эту роль. Это обязательно должен быть человек, умеющий любить, человек с эрудицией.""Мы же постоянно слышим от тех людей, которые с нами не согласны, что здесь все плохо, что им стыдно. Даже когда они говорят о любви, все равно слышно это "стыдно". И тогда слова "родина", "патриотизм", "любовь" звучат чудовищно пошло", – добавляет Григорий.В спектакле удалось передать очень многое настоящее, живое. Данцигер рассказал:"У меня один из пацанов с фронта после спектакля спрашивает: "А ты где воевал?" Я ему сказал, что не воевал нигде, и он так удивился: "Откуда же ты все это знаешь?"У постановки был и военный консультант: Михаил, участник боевых действий на Украине, десантник из Бурятии."Когда мы работали с текстом на самом первом этапе, нам необходимо было это насытить бытом: ранение, содержимое рюкзака, аптечка… Миша нам очень помогал. У него удивительное ощущение фальши, он сидел на репетициях, делал очень много пометок. И для нас очень важно было, что он сказал: "Вы очень точно говорите этот текст, и он правдивый", – рассказал Антон Непомнящий.Мы поговорили и о том, что в российском медиа-пространстве регулярно поднимается вопрос того, что в театре и кино недостаточно уделяется внимания теме военных действий на Украине. В частности, писатель и доброволец Захар Прилепин рассказывал несколько историй о том, как спектаклям на эту тему просто не дают выйти, а недавно произошла история с актрисой Олесей Железняк: она лишилась роли в фильме после того, как с ней отказался играть ее неназванный коллега из-за ее поддержки российской армии."Это так, – подтверждает Григорий Данцигер. – Тема очень болезненная. Основная проблема в том, что тех, кто уехал и обозначил свою позицию "против" все знают в лицо, но гораздо больше тех, кто, разделяя те же взгляды, остались и затаились здесь. По большому счету, в среде людей, от которых в нашей культуре что-то зависит, ничего не поменялось.С продвижением нашего спектакля нам помогает наш театр, наш директор Сергей Викторович Нечаенко. Из восьмидесяти с лишним директоров, он один из немногих – это необычная история для московских театров сейчас. А меценатом спектакля стал просто неравнодушный человек, мой старший товарищ Александр, с которым выросли на одной улице."По словам режиссера и актера, у спектакля бывают проблемы с площадками: один из крупных столичных ВУЗов, пообещав принять "Вальс на 2/4", в последний момент отказался, тоже произошло и с гастролями в одном из российских городов."Когда информация дошла до руководства ВУЗа, предложили выбрать более подходящий повод, 23 февраля, например – не играть же о войне перед Новым годом. Никто не говорит прямо "нет", люди живут в состоянии "потом", пытаются отложить, перенести", – объясняет режиссер.Он уверен: то, что происходит сегодня в России, прямо повторяет историю столетней давности."Трагичность нашей истории заключается в том, что, когда был 1916 год, шла Первая мировая война, все было очень похоже на то, что происходит сейчас: окопы, снег, из-за появления большевиков была еще и жуткая деморализация на фронте — сейчас, слава богу, нет такого… Но поведение бомонда, условных Патриарших прудов, было таким же: московские и петербургские рестораны были полны, варьете работало, кабаре работало, а там, где-то, на территории Западной Украины, на территории Австро-Венгрии, шли бои.И когда эта масса солдат вернулась или, когда они попадали в госпиталь и натыкались на богатых барынек, становится понятно, почему в 1917-м и 1918-м году они свирепствовали с таким ожесточением… Нельзя раздражать людей. И сейчас мы слышим от военнослужащих тоже самое."Григорий Данцигер соглашается:"Всем очень удобно говорить: "СВО". Может быть, юридически это так, но мы должны отдавать себе отчет в том, что, когда убивают наших солдат – это всегда война.Когда говорят, что "на Новый год нужно отдохнуть", я не понимаю, от чего они отдыхают? Все, с кем я общаюсь, с самого начала войны, все живут проблемами страны, помогают – как волонтеры, как артисты, как могут – так и помогают. И они не говорят, что им надо отдохнуть.Кому нужно отдохнуть? Филиппу Бедросовичу Киркорову? От чего отдохнуть?Вот пацанам там действительно нужен отдых. Им нужно на полтора часа чуть-чуть отключиться, если это возможно. Все наши коллеги, кто там был и выступал, подтвердят: лучше всего заходят песни под гитару. И еще студенты ездили: в программе первого курса театральных ВУЗов есть такое упражнение – наблюдение: студенты показывают зверушек, смешных людей. И они рассказали, что это тоже шло на ура."Эта постановка нужна тем, кто здесь – в Москве, в тылу, утверждают создатели. На спектакль приходили коммерсанты, которые потом начинали помогать фронту, приходили люди с антивоенной позицией, которые находили для себя темы подумать и отрефлексировать."Ты сделал честный спектакль, я понимаю, о чем ты хочешь со мной поговорить", – такие слова режиссеру сказала его знакомая, взгляды с которой у Антона Непомнящего не совпадают.Украина для Григория Данцигера – не чужое и не неизвестное место. В 2007 году актер снимался в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация", он рассказал о съемках в Одессе:"Я был в Одессе не только на "Ликвидации", я бывал там много раз. А последний мой приезд в Одессу был за сутки или двое до Дома профсоюзов (трагедия 2 мая 2014 года – ред.). Я ужинал на соседней улице, утром улетел в Москву, а буквально через 2 дня это случилось.Это были съемки фильма "Сын за отца" (Левана Когуашивили – ред.), там играли Алексей Горбунов, Антон Макарский, Денис Никифоров. Это был совместный российско-украинский проект.Знаете, когда умирает очень близкий человек, который очень долго болел, ты видишь постепенно, как он меняется на твоих глазах, а потом видишь, что в гробу лежит совершенно неизвестный тебе человек. Ты помнишь его не таким. Одесса мне помнится до болезни, до этого злосчастного дня – прекрасная, вкусная, веселая, с этими хрестоматийными шуточками.Я, когда готовился к "Ликвидации", там был человек, который отвечал за этот одесский говор и у нас с ним была одна встреча. Я к нему пришел, мы поговорили, и он не поверил, что я – москвич. Он говорит: "Ты для москвича как-то очень легко в это все влезаешь." И я ему ответил: "Ну, слушайте, кровь – не вода, я, все-таки, наполовину Данцигер!"Я никогда не был в Западной Украине, а в Центральной и Восточной – многократно, и на съемках, и на гастролях: Киев, Днепропетровск, Переяслав-Хмельницкий."О последних кинопремьерах актёр говорит неохотно, признается: времени смотреть кино совершенно не остается. Но советует всем москвичам и гостям столицы побывать на актуальном и важном спектакле Полины Агуреевой "Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются" по роману Константина Симонова. Григорий Данцигер с горечью отмечает: именно эта постановка так нужна зрителю, но о ней знают немногие, а сайты с билетами особенно и не рекламируют. В театральном мире Москвы все должно перемениться, уверен он.

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Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, культура, театр, кино, украина, донбасс