https://ukraina.ru/20231227/1052403348.html
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина - 27.12.2023 Украина.ру
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
Для строительства главной линии обороны были заранее подготовлены инженерные сооружения: "зубы дракона", блиндажи и бетонные блоки. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-27T05:50
2023-12-27T05:50
2023-12-27T05:50
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россия
сво
спецоперация
оборона
укрепления
строительство
мины
артиллерия
бойцы
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Главной в российской обороне является система сплошного огня. Когда противника сначала встречают минные поля, а потом его начинают жечь бойцы, находящиеся на позициях, рассказал политтехнолог.После этого подключается артиллерия, которая стоит поглубже. Затем подключаются самолеты с вертолетами и начинают тоже бить ВСУ. И всё это синхронизировано по времени включения в работу и пересекается по секторам поражения, чтобы не было брешей, добавил он.При этом заранее были подготовлены инженерные сооружения: порядка 5% успеха дали "зубы дракона", бетонные блоки и блиндажи. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, спецоперация, оборона, укрепления, строительство, мины, артиллерия, бойцы, вертолеты, авиация, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, оборона, укрепления, Строительство, мины, артиллерия, бойцы, вертолеты, авиация, ВС РФ, ВСУ
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
Для строительства главной линии обороны были заранее подготовлены инженерные сооружения: "зубы дракона", блиндажи и бетонные блоки. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук