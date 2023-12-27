"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина - 27.12.2023 Украина.ру
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"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина - 27.12.2023 Украина.ру
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
Для строительства главной линии обороны были заранее подготовлены инженерные сооружения: "зубы дракона", блиндажи и бетонные блоки. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-27T05:50
2023-12-27T05:50
новости
россия
сво
спецоперация
оборона
укрепления
строительство
мины
артиллерия
бойцы
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Главной в российской обороне является система сплошного огня. Когда противника сначала встречают минные поля, а потом его начинают жечь бойцы, находящиеся на позициях, рассказал политтехнолог.После этого подключается артиллерия, которая стоит поглубже. Затем подключаются самолеты с вертолетами и начинают тоже бить ВСУ. И всё это синхронизировано по времени включения в работу и пересекается по секторам поражения, чтобы не было брешей, добавил он.При этом заранее были подготовлены инженерные сооружения: порядка 5% успеха дали "зубы дракона", бетонные блоки и блиндажи. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html
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новости, россия, сво, спецоперация, оборона, укрепления, строительство, мины, артиллерия, бойцы, вертолеты, авиация, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, оборона, укрепления, Строительство, мины, артиллерия, бойцы, вертолеты, авиация, ВС РФ, ВСУ

"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина

05:50 27.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Для строительства главной линии обороны были заранее подготовлены инженерные сооружения: "зубы дракона", блиндажи и бетонные блоки. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Главной в российской обороне является система сплошного огня. Когда противника сначала встречают минные поля, а потом его начинают жечь бойцы, находящиеся на позициях, рассказал политтехнолог.
После этого подключается артиллерия, которая стоит поглубже. Затем подключаются самолеты с вертолетами и начинают тоже бить ВСУ. И всё это синхронизировано по времени включения в работу и пересекается по секторам поражения, чтобы не было брешей, добавил он.
"При этом враги не занимают созерцательную позицию, а пытаются устранить эту проблему и уничтожить наши огневые средства. Где-то им это удается, а где-то наши средства должны сманеврировать и уйти на другую оборудованную позицию, подготовленную заранее", - подчеркнул Ющук.
При этом заранее были подготовлены инженерные сооружения: порядка 5% успеха дали "зубы дракона", бетонные блоки и блиндажи. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 08:04
Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзыСунь-цзы выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух, а самая блестящая победа — это когда твой враг стал твоим другом
 
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