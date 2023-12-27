"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина

Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзы

Сунь-цзы выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух, а самая блестящая победа — это когда твой враг стал твоим другом