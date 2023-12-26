СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске
© Служба безопасности УкраиныСБУ
© Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала более 7,5 миллионов гривен (18,3 миллиона рублей) у жителя страны за то, что тот является владельцем интернет-провайдера в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
В спецслужбе обвинили украинца в том, что он систематически платит налоги в бюджет городской администрации, чем "финансирует российскую агрессию". Ему вменяют также сотрудничество в властями ЛНР.
Уточняется, что интернет-провайдер транслирует в российском регионе запрещённые на Украине российские телеканалы. Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллионов гривен, на которые СБУ наложила арест.
Бизнес украинец организовал с родственницей, которая также проживает в ЛНР. Сейчас задержанному сообщили о подозрении за "сотрудничество со страной-агрессором".
"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности его сообщницы, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины", - заключили в СБУ.
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