СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске - 26.12.2023 Украина.ру
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СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске
СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске - 26.12.2023 Украина.ру
СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала более 7,5 миллионов гривен (18,3 миллиона рублей) у жителя страны за то, что тот является владельцем интернет-провайдера в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2023-12-26T23:43
2023-12-26T23:43
новости
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сбу
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подозреваемый
лисичанск
лнр
провайдеры
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В спецслужбе обвинили украинца в том, что он систематически платит налоги в бюджет городской администрации, чем "финансирует российскую агрессию". Ему вменяют также сотрудничество в властями ЛНР. Уточняется, что интернет-провайдер транслирует в российском регионе запрещённые на Украине российские телеканалы. Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллионов гривен, на которые СБУ наложила арест. Бизнес украинец организовал с родственницей, которая также проживает в ЛНР. Сейчас задержанному сообщили о подозрении за "сотрудничество со страной-агрессором". Ранее Служба безопасности Украины объявила российского олигарха Фридмана в розыск.
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новости, украина, сбу, россия, сво, подозрение, подозреваемый, лисичанск, лнр, провайдеры
Новости, Украина, СБУ, Россия, СВО, подозрение, подозреваемый, Лисичанск, ЛНР, провайдеры

СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске

23:43 26.12.2023
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ
СБУ
© Служба безопасности Украины
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала более 7,5 миллионов гривен (18,3 миллиона рублей) у жителя страны за то, что тот является владельцем интернет-провайдера в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
В спецслужбе обвинили украинца в том, что он систематически платит налоги в бюджет городской администрации, чем "финансирует российскую агрессию". Ему вменяют также сотрудничество в властями ЛНР.
Уточняется, что интернет-провайдер транслирует в российском регионе запрещённые на Украине российские телеканалы. Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллионов гривен, на которые СБУ наложила арест.
Бизнес украинец организовал с родственницей, которая также проживает в ЛНР. Сейчас задержанному сообщили о подозрении за "сотрудничество со страной-агрессором".
"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности его сообщницы, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины", - заключили в СБУ.
Ранее Служба безопасности Украины объявила российского олигарха Фридмана в розыск.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 20:40
Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году В 2024 году украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и проводить больше диверсионных ударов вглубь России. Такими планами поделился глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию Politico
 
НовостиУкраинаСБУРоссияСВОподозрениеподозреваемыйЛисичанскЛНРпровайдеры
 
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