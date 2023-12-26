https://ukraina.ru/20231226/1052422876.html

СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске

СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске - 26.12.2023 Украина.ру

СБУ арестовала 7,5 млн грн у украинца из-за бизнеса в Лисичанске

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала более 7,5 миллионов гривен (18,3 миллиона рублей) у жителя страны за то, что тот является владельцем интернет-провайдера в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

2023-12-26T23:43

2023-12-26T23:43

2023-12-26T23:43

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В спецслужбе обвинили украинца в том, что он систематически платит налоги в бюджет городской администрации, чем "финансирует российскую агрессию". Ему вменяют также сотрудничество в властями ЛНР. Уточняется, что интернет-провайдер транслирует в российском регионе запрещённые на Украине российские телеканалы. Во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружили более 7,5 миллионов гривен, на которые СБУ наложила арест. Бизнес украинец организовал с родственницей, которая также проживает в ЛНР. Сейчас задержанному сообщили о подозрении за "сотрудничество со страной-агрессором". Ранее Служба безопасности Украины объявила российского олигарха Фридмана в розыск.

https://ukraina.ru/20231221/1052315766.html

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новости, украина, сбу, россия, сво, подозрение, подозреваемый, лисичанск, лнр, провайдеры