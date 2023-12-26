Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
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Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации
Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации
В украинский парламент внесен законопроект о мобилизации. Его уже назвали нарушающим Конституцию и права человека
2023-12-26T14:00
2023-12-26T14:00
эксклюзив
мобилизация
владимир зеленский
украина
всу
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В частности, в документе предусмотрены ограничения на выезд за границу, операции с недвижимостью, управление автомобилем, получение кредитов, использование банковских карт и так далее.Все эти меры будут применены в случае нарушения воинского учета.Законопроект пока не проголосован в Раде, но уже очевидно, как украинские власти намерены пополнять ряды армии. Методы будут жесткими.Больше по теме – в обзоре мнений экспертов, которыми они поделились на своих страницах в соцсетях.Журналист Диана Панченко:К сожалению. Ужесточение мобилизации в Украине связано с двумя факторами: 1. "Желающие воевать закончились" - слова генерала ВСУ. 2. По моей информации, план мобилизации выполнен на 2%.В измене этому государству вы пытаетесь меня обвинить? Государству, от которого бегут 98% населения? Это мы изменили государству или вы изменили народу?Люди не понимают, за что они должны умирать. За землю? Так вроде у крымчан землю не забирали. В России идут добровольцами, а вы не придумали ничего лучше чем силой упаковать и вооружить 500 тыс человек.Желаю успехов. С этого момента максимум год, и военные начнут объяснять политикам, как устроен мир. Дальше только хуже.Адвокат Ростислав Кравец:Первое впечатление, после прочтения этого шедевра воспаленного ума администраторов СПА салонов и фотографов и безграничной фантазии бездельников, которые не занимали и не собираются заниматься военным учетом и надлежащим комплектованием ВСУ, у меня лично есть то, что очевидно единственное — любой депутат,который это поддерживает навсегда поставит крест на своей политической карьере.Даже в привычном турборежиме шансы на его принятие минимальны. Принудительная конфискация, электронные кабинеты призывника, безграничные полномочия ТЦК, отсутствие защиты персональных данных, убийство науки - это малая часть улучшений, чтобы украинцы не плакали.Как изящное издевательство выглядит забота об инвалидах, которых теперь могут мобилизовать только с их согласия, что никак не влияет на лишение жен и родителей инвалидов попечительства.Некоторые категории отсрочек теперь будут предоставлять не ТЦК, а местные власти, что еще больше поднимет уровень коррупции. На военную службу теперь могут направлять, а не призывать. Направление дает лично Президент своим указом персонально.У Генштаба забрали формирование ВСУ и передали Минобороны и Кабмину. Вводится базовая военная подготовка, которая, по мнению Умерова, не нуждается в финансировании, соответственно и качество ее будет таковой, как не требует финансирования и создание электронных кабинетов призывников, военнообязанных и резервистов и соответствующих баз и создание и деятельности рекрутеров.Так и не требует финансирования возложения на ведение персонально-первичного учета на исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.Добавили возможность избежать базовой военной службы путем прохождения военной службы за границей. При этом введенную за представление Третьяковой под предлогом защиты детей в Закон в марте 2022 года отсрочку от мобилизации для нардепов оставили.Единственный позитив, так это сроки базовой службы, хотя для ВСУ это больше негатив, а также возможность увольнения инвалидов 1 или 2 группы, а также возможность мужчинам уходить в декретный отпуск.Упростили увольнение из СБУ и УГО кого угодно и когда-либо, что ставит под угрозу национальную безопасность.На военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны по желанию лица, осужденные к отбыванию наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 401 - 414, 426 – 433, 436, 437 – 442 Уголовного кодекса Украины. Таким образом формируем своих вагнеров на минималках с испытанием.Полный отказ от своих граждан за границей. Внесение в реестр должников и блокирование счетов лицам, не явившимся для уточнения данных или не вставших на военный учет.Из совсем смешного — прокурорам юридическое образование и опыт не обязательны, а вот прохождение базовой военной службы должно быть.Легализованы так называемые базы розыска уклонистов, которые сегодня существуют незаконно.И напоследок, граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.Граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае потери этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу настоящего Закона.Что сказать, бывший глава ФГИУ, а сегодня министр обороны Украины Умеров продемонстрировал свой уровень вместе с депутатами и международными партнерами и их муртадами, готовившими этот шедевр.В заключение, еще раз хочу сказать свое мнение. Шансы на принятие этого шедевра, даже этим парламентом, минимальны. Выдохните.Политический аналитик Михаил Чаплыга:О как! Депутат тов. Железняк: "Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек, а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал политик.Оборонный бюджет на 2024 год сократился на 300 миллиардов гривен по сравнению с 2023м. "Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег. Только Норвегия разрешила свои деньги тратить на военные нужды. Все остальные партнеры никогда не дадут на это денег", — заключил Железняк.Т.е. уже прямым текстом нам сообщают, что цель того скандального закона НЕ мобилизация... А что же? А... Установление КНДР под шумок войны... И что имеем по итогу УЖЕ... не зависимо от того пройдет закон или нет...а) удар по кредитно-финансовой системе... б) удар по банковской системе... в) удар по детищу власти - Дие... Дию нельзя полностью снести. Можно только снести ее на старом... Отдать его на благотворительность... купить новый тилипон и новую карточку. Сообщить оператору связи, что старая карточка утрачена и нужно ее заблокировать в связи с утерей тилипона. Сменить е-мейл. На счету не больше 500грн.Переписать дарственными все на пенсионеров или жену, сестру, дочь. Оценить (силу) политического удара по власти пока сложно, но это крушение...Оценить политическое влияние на навязываемого Петями "мессию" сложно, но зависит от того, как получится коммуницировать согласование ГШ этого бреда от КМУ. Ливень грядет...Политолог Максим Жаров:Бурно обсуждаемый на Украине законопроект о мобилизации предполагает совсем другую конфигурацию власти, нежели та, которая есть сейчас. Ведь не случайно некоторые украинские политики говорят, что этот законопроект обвалит Зеленскому и Залужному рейтинги.По факту этим законопроектом вводится военная хунта и места Зеленскому в ней нет. Этоскорее "программа Буданова", контроль за исполнением которой будут осуществлять иностранные ЧВК, переодетые в украинских военкомов и полицейских.По судьбе этого законопроекта можно будет понять, принято в Вашингтоне и Лондоне "кардинальное решение" по Зеленскому или нет. Если новый закон о мобилизации будет сейчас заблокирован в Верховной Раде, то тогда это просто ещё один эффектный ход Банковой по снижению "избыточного потребления".
https://ukraina.ru/20231226/1052406647.html
https://ukraina.ru/20231226/1052405148.html
https://ukraina.ru/20231226/1052394097.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, мобилизация, владимир зеленский, украина, всу
Эксклюзив, мобилизация, Владимир Зеленский, Украина, ВСУ

Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации

14:00 26.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинский парламент внесен законопроект о мобилизации. Его уже назвали нарушающим Конституцию и права человека
В частности, в документе предусмотрены ограничения на выезд за границу, операции с недвижимостью, управление автомобилем, получение кредитов, использование банковских карт и так далее.
Все эти меры будут применены в случае нарушения воинского учета.
Законопроект пока не проголосован в Раде, но уже очевидно, как украинские власти намерены пополнять ряды армии. Методы будут жесткими.
Больше по теме – в обзоре мнений экспертов, которыми они поделились на своих страницах в соцсетях.
Журналист Диана Панченко:
К сожалению. Ужесточение мобилизации в Украине связано с двумя факторами: 1. "Желающие воевать закончились" - слова генерала ВСУ. 2. По моей информации, план мобилизации выполнен на 2%.
В измене этому государству вы пытаетесь меня обвинить? Государству, от которого бегут 98% населения? Это мы изменили государству или вы изменили народу?
Люди не понимают, за что они должны умирать. За землю? Так вроде у крымчан землю не забирали. В России идут добровольцами, а вы не придумали ничего лучше чем силой упаковать и вооружить 500 тыс человек.
Желаю успехов. С этого момента максимум год, и военные начнут объяснять политикам, как устроен мир. Дальше только хуже.
Боец ВСУ в окопе
13:31
Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардепНовый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже с начала весны 2024 года. Таким мнением поделился 26 декабря в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Горенюк
Адвокат Ростислав Кравец:
Первое впечатление, после прочтения этого шедевра воспаленного ума администраторов СПА салонов и фотографов и безграничной фантазии бездельников, которые не занимали и не собираются заниматься военным учетом и надлежащим комплектованием ВСУ, у меня лично есть то, что очевидно единственное — любой депутат,который это поддерживает навсегда поставит крест на своей политической карьере.
Даже в привычном турборежиме шансы на его принятие минимальны. Принудительная конфискация, электронные кабинеты призывника, безграничные полномочия ТЦК, отсутствие защиты персональных данных, убийство науки - это малая часть улучшений, чтобы украинцы не плакали.
Как изящное издевательство выглядит забота об инвалидах, которых теперь могут мобилизовать только с их согласия, что никак не влияет на лишение жен и родителей инвалидов попечительства.
Некоторые категории отсрочек теперь будут предоставлять не ТЦК, а местные власти, что еще больше поднимет уровень коррупции. На военную службу теперь могут направлять, а не призывать. Направление дает лично Президент своим указом персонально.
У Генштаба забрали формирование ВСУ и передали Минобороны и Кабмину. Вводится базовая военная подготовка, которая, по мнению Умерова, не нуждается в финансировании, соответственно и качество ее будет таковой, как не требует финансирования и создание электронных кабинетов призывников, военнообязанных и резервистов и соответствующих баз и создание и деятельности рекрутеров.Так и не требует финансирования возложения на ведение персонально-первичного учета на исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Добавили возможность избежать базовой военной службы путем прохождения военной службы за границей. При этом введенную за представление Третьяковой под предлогом защиты детей в Закон в марте 2022 года отсрочку от мобилизации для нардепов оставили.
ВСУ
13:00
Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
Единственный позитив, так это сроки базовой службы, хотя для ВСУ это больше негатив, а также возможность увольнения инвалидов 1 или 2 группы, а также возможность мужчинам уходить в декретный отпуск.
Упростили увольнение из СБУ и УГО кого угодно и когда-либо, что ставит под угрозу национальную безопасность.
На военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны по желанию лица, осужденные к отбыванию наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 401 - 414, 426 – 433, 436, 437 – 442 Уголовного кодекса Украины. Таким образом формируем своих вагнеров на минималках с испытанием.
Полный отказ от своих граждан за границей. Внесение в реестр должников и блокирование счетов лицам, не явившимся для уточнения данных или не вставших на военный учет.
Из совсем смешного — прокурорам юридическое образование и опыт не обязательны, а вот прохождение базовой военной службы должно быть.
Легализованы так называемые базы розыска уклонистов, которые сегодня существуют незаконно.
И напоследок, граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
Граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае потери этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу настоящего Закона.
Что сказать, бывший глава ФГИУ, а сегодня министр обороны Украины Умеров продемонстрировал свой уровень вместе с депутатами и международными партнерами и их муртадами, готовившими этот шедевр.
В заключение, еще раз хочу сказать свое мнение. Шансы на принятие этого шедевра, даже этим парламентом, минимальны. Выдохните.
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
00:56
Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине в стране начнут работать электронные повестки, а за неявку в военкомат предусмотрены ряд ограничений. Полный перечень изменений появился в пояснительной записке к законопроекту
Политический аналитик Михаил Чаплыга:
О как! Депутат тов. Железняк: "Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек, а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал политик.
Оборонный бюджет на 2024 год сократился на 300 миллиардов гривен по сравнению с 2023м. "Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег. Только Норвегия разрешила свои деньги тратить на военные нужды. Все остальные партнеры никогда не дадут на это денег", — заключил Железняк.
Т.е. уже прямым текстом нам сообщают, что цель того скандального закона НЕ мобилизация... А что же? А... Установление КНДР под шумок войны... И что имеем по итогу УЖЕ... не зависимо от того пройдет закон или нет...
а) удар по кредитно-финансовой системе... б) удар по банковской системе... в) удар по детищу власти - Дие... Дию нельзя полностью снести. Можно только снести ее на старом... Отдать его на благотворительность... купить новый тилипон и новую карточку. Сообщить оператору связи, что старая карточка утрачена и нужно ее заблокировать в связи с утерей тилипона. Сменить е-мейл. На счету не больше 500грн.
Переписать дарственными все на пенсионеров или жену, сестру, дочь. Оценить (силу) политического удара по власти пока сложно, но это крушение...
Оценить политическое влияние на навязываемого Петями "мессию" сложно, но зависит от того, как получится коммуницировать согласование ГШ этого бреда от КМУ. Ливень грядет...
Политолог Максим Жаров:
Бурно обсуждаемый на Украине законопроект о мобилизации предполагает совсем другую конфигурацию власти, нежели та, которая есть сейчас. Ведь не случайно некоторые украинские политики говорят, что этот законопроект обвалит Зеленскому и Залужному рейтинги.
По факту этим законопроектом вводится военная хунта и места Зеленскому в ней нет. Этоскорее "программа Буданова", контроль за исполнением которой будут осуществлять иностранные ЧВК, переодетые в украинских военкомов и полицейских.
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Вчера, 20:56
Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%За шесть месяцев нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза. Теперь жизни украинцев призывного возраста оценивают в 12 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей), сообщил украинский блогер в сети
По судьбе этого законопроекта можно будет понять, принято в Вашингтоне и Лондоне "кардинальное решение" по Зеленскому или нет. Если новый закон о мобилизации будет сейчас заблокирован в Верховной Раде, то тогда это просто ещё один эффектный ход Банковой по снижению "избыточного потребления".
 
ЭксклюзивмобилизацияВладимир ЗеленскийУкраинаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
15:13Песков назвал количество желающих возглавить РФ
14:32Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба
14:00Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации
13:53ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
13:45В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
13:45Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
13:44Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя Украины
13:31Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп
13:29Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
13:08Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
13:06Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии
13:00Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
12:58Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"
12:25В Киеве объяснили появление блокпостов учениями
12:21Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУ
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