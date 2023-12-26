В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох - 26.12.2023 Украина.ру
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В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох - 26.12.2023 Украина.ру
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах во время Рождества в Вене, вызвал ажиотаж
2023-12-26T13:45
2023-12-26T13:45
новости
полиция
австрия
зарубежье
россия
спецоперация
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"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, который он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
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Новости, полиция, Австрия, Зарубежье, Россия, Спецоперация

В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох

13:45 26.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах во время Рождества в Вене, вызвал ажиотаж
"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, который он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.
Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".
"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - добавили в ведомстве, опровергнув, что буква имела какую-либо отсылку к России.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
11 августа 2022, 10:28
Бар в Черногории попал в скандал из-за буквы ZПосольство Украины в Черногории выразило свое возмущение формой одежды официантов одного из баров – на их футболках нашиты буквы Z, об этом 11 августа сообщили на официальной странице посольства в Facebook*
 
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