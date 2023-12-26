https://ukraina.ru/20231226/1052407085.html
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох - 26.12.2023 Украина.ру
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах во время Рождества в Вене, вызвал ажиотаж
2023-12-26T13:45
2023-12-26T13:45
2023-12-26T13:45
новости
полиция
австрия
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россия
спецоперация
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"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, который он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ukraina.ru/20220811/1037525798.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полиция, австрия, зарубежье, россия, спецоперация
Новости, полиция, Австрия, Зарубежье, Россия, Спецоперация
В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах во время Рождества в Вене, вызвал ажиотаж
"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, который он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.
Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".
"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - добавили в ведомстве, опровергнув, что буква имела какую-либо отсылку к России.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.