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В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох

В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох - 26.12.2023 Украина.ру

В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох

Шлем с буквой Z на шлеме полицейского, который следил за порядком на различных объектах во время Рождества в Вене, вызвал ажиотаж

2023-12-26T13:45

2023-12-26T13:45

2023-12-26T13:45

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"Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина - его шлем, который он пометил снаружи буквой Z", - говорится в сообщении полиции Вены в соцсети Х.Правоохранители пояснили, что "Z - это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.

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новости, полиция, австрия, зарубежье, россия, спецоперация