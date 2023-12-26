https://ukraina.ru/20231226/1052404403.html

Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУ

Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУ

Лишение права инвалидов на отсрочку от воинской службы - грубейшее нарушение конституции Украины, прав человека и международных норм, заявил украинский адвокат Ростислав Кравец

2023-12-26T12:21

2023-12-26T12:21

2023-12-26T12:21

новости

мобилизация

украина

адвокат

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Инвалидов третьей группы вряд ли будут мобилизовывать в ряды ВСУ, считает украинский адвокат Ростислав Кравец. По его мнению, если депутаты Верховной Рады Украины проголосуют за соответствующий законопроект, они поставят крест на своей дальнейшей карьере. Адвокат опубликовал видеоответ на частые вопросы от украинцев, чтобы "снять напряжение", на своем канале в YouTube. Адвокат предположил, что все дела о мобилизации инвалидов якобы будут разваливаться в судах. Отмена отсрочки для инвалидов третьей группы и их опекунов будет грубейшим нарушением прав человека, конституции Украины и международных норм. Кравец сомневается, что инвалидов будут призывать в ВСУ.25 декабря в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Депутатам предложили отменить освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации для инвалидов I и II групп, а также их опекунов. Депутат ВР Марьяна Безуглая заявила, что права на отсрочку от мобилизации могут лишить только инвалидов второй группы. При этом она сослалась на письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в комитет украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о требовании Генштаба мобилизовать 500 тысяч украинцев на службу в ВСУ.

https://ukraina.ru/20231226/1052394097.html

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