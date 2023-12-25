https://ukraina.ru/20231225/1052386571.html

Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ

Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ - 25.12.2023 Украина.ру

Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ

Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге

2023-12-25T17:28

2023-12-25T17:28

2023-12-25T17:28

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В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав Военно-Морского Флота.Путин добавил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности еще пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных и более пятидесяти других кораблей различных классов.Глава государства подчеркнул, что системная работа по пополнению флота обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.Отмечается, что "Адмирал Головко" – это серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащён крылатыми ракетами "Калибр", которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях."Наро-Фоминск" – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в своё время – из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции."Лев Чернавин" – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве ещё десяти таких кораблей.

https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

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