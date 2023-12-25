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Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ
Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ - 25.12.2023 Украина.ру
Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ
Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге
2023-12-25T17:28
2023-12-25T17:28
2023-12-25T17:28
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В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав Военно-Морского Флота.Путин добавил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности еще пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных и более пятидесяти других кораблей различных классов.Глава государства подчеркнул, что системная работа по пополнению флота обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.Отмечается, что "Адмирал Головко" – это серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащён крылатыми ракетами "Калибр", которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях."Наро-Фоминск" – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в своё время – из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции."Лев Чернавин" – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве ещё десяти таких кораблей.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости россии, россия, владимир путин, флот, вмф
Новости, новости России, Россия, Владимир Путин, флот, ВМФ
Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ
Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав Военно-Морского Флота.
"В соответствии с Морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей. <...> Ввод в состав флота новейших кораблей – ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", – сказал глава государства.
Путин добавил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности еще пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных и более пятидесяти других кораблей различных классов.
Глава государства подчеркнул, что системная работа по пополнению флота обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.
"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", – подчеркнул президент.
Отмечается, что "Адмирал Головко" – это серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащён крылатыми ракетами "Калибр", которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях.
"Наро-Фоминск" – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в своё время – из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции.
"Лев Чернавин" – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве ещё десяти таких кораблей.