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Швеция вслед за Финляндией разместит у себя военные базы США

Швеция вслед за Финляндией разместит у себя военные базы США - 25.12.2023 Украина.ру

Швеция вслед за Финляндией разместит у себя военные базы США

Двухсторонний военный договор с Соединенными Штатами Стокгольм подписал 5 декабря. Теперь американская армия и флот получат еще 17 баз в Балтийском регионе, милитаризация которого достигает беспрецедентного уровня

2023-12-25T10:20

2023-12-25T10:20

2023-12-25T11:55

швеция

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сша

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Экспедиционный корпус НАТО в ШвецииС 1815 года, с времен окончания Наполеоновских войн, Королевство Швеция придерживалось нейтралитета и не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне. Правда, уже в прошлом этот нейтралитет был не без темных пятен, например, Швеция обеспечивала нацистскому рейху транзит оружия, поставки железной руды и военные заказы. И вот спустя два столетия Стокгольм решил полностью отойти от своего традиционного нейтралитета.Причем фактический отказ Стокгольма от нейтралитета произошел еще за пять лет до начала СВО, на которую сейчас ссылаются на Западе для оправдания своих агрессивных военных приготовлений. В 2017 году Швеция присоединилась к Объединенным экспедиционным силам (JEF), являющимися натовской коалицией. В том же году свою нейтральность потеряла и Финляндия, также вступившая в JEF. О создании Объединенных экспедиционных сил было объявлено еще в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе. А сама концепция создания нового экспедиционного корпуса Североатлантического альянса была разработана еще даже до событий вокруг Крыма и Донбасса, в 2012 году.Официальной задачей Объединенного экспедиционного корпуса были названы военные операции в Балтийском море, Северной Атлантике и Арктике. И вполне очевидно против кого.Официальное присоединение Швеции и Финляндии к JEF, де-факто к структуре НАТО, еще в 2017 году в силу неких причин осталось вне поля зрения широкой общественности.Мягкое прощание с нейтралитетомПо каким же причинам Швеция, нейтральность которой считалась едва ли не национальной идеей, вдруг резко поменяла курс? На самом деле процессы сближения с НАТО началось уже давно.В XX веке основными сторонниками нейтралитета были шведские социал-демократы. Но дело не только в идеологии. Балансирование между различными военно-политическими блоками позволяло шведам и сохранить свой суверенитет по итогам двух мировых войн, и успешно развивать экономическое сотрудничество как с Востоком, так и с Западом. А наиболее выдающиеся лидеры видели в миролюбивой политике и особую миссию Швеции. Так, социал-демократический премьер-министр Швеции Улоф Пальме говорил: «Наша политика нейтралитета предоставила нам возможность, но вместе с тем наделила ответственностью возвести мост между Западом и Востоком».Однако уже тогда консервативные политики и военные круги Швеции занимали иную позицию, активно сотрудничая с НАТО во время холодной войны. А в 1995 году Швеция вступает в ЕС. И экономическая интеграция с ведущими империалистическими державами определила и более тесное военно-политическое сотрудничество Швеции с ним. Уже в 1994 году Швеция присоединяется к программе НАТО «Партнерство ради мира». А в 1997 году Стокгольм вошел в Совет Североатлантического сотрудничества при НАТО. Шведские вооруженные силы также начинают непосредственно участвовать в военно-гуманитарных миссиях, в частности в Афганистане и на Балканах.В сентябре 2014 года происходит присоединение Швеции к программе НАТО «Поддержка принимающей стороны», что позволяло флоту и другим видам вооруженных сил США и НАТО получать временное базирование на территории королевства. И уже с 2003 года в Швеции перестают говорить о нейтралитете, заменяя его официальной формулой «неприсоединения к военным альянсам». Которая на фоне всего вышеперечисленного - выглядит просто фиговым листком.А в мае 2022 года Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО.Кроме того, на сегодняшний день Швеция уже участвует в «Учебной группе НАТО» (NTG), а также - в «Европейском оборонном агентстве» (EDA).«Было ваше – стало наше…»Но одновременно США стремятся опутать своих сателлитов и двухсторонними военными договорами и обязательствами. И вот 5 декабря 2023 года министры обороны Швеции Пол Юнсон и США Ллойд Остин подписали «Соглашение о сотрудничестве в области обороны» (DCA).Американо-шведское соглашение официально объясняется единственной причиной – «угрозой нападения со стороны России». И это при том, что у РФ никогда не было никаких претензий и трений с Швецией. Между двумя государствами даже нет общей границы, но всегда существовало взаимовыгодное экономическое сотрудничество.И в случае с DCA все оправдания началом СВО также выглядят неубедительно. Дело в том, что совместную декларацию по углублению двустороннего военного сотрудничества США и Швеция подписали еще в мае 2016 года. А в 2018 году Швеция приняла трехстороннюю декларацию об аналогичных намерениях вместе с Финляндией и США. Согласно двухстороннему договору DCA, Швеция предоставляет американским войскам право использовать на своей территории 17 военных баз. Это военные объекты в Берге, Бодене, Хальмстаде, Хернесанде, Кируне, Кристинехамне, Кварне, Лулео, Равлунде, Ревингехеде, Роннебю, Сотенасе, Уппсале, Видселе, Висбю, Эльвдалене и Эстерсунде.Прежде всего, США получают все основные базы ВВС Швеции. Аэродромы в Роннебю (юг Швеции), в Сотенасе (запад) и в Лулео (север) оборудованы для обслуживания современных многоцелевых истребителей Gripen Jas 39. Вероятно, что аэродромы такого класса могут быть использованы и для базирования американских многофункциональных истребителей F-35.В Ронебю и Висбю на юге находится база воздушной флотилии «Блекинге». В этой флотилии также проходит обучение разведывательное подразделение ВВС Швециии «охотников за авиабазами». В Роннебю также базируется вертолетная флотилия ВВС Швеции, в том числе и вертолеты, предназначенные для оперирования на морском театре военных действий (ТВД).В Сотенасе на западе страны сегодня базируется воздушная флотилия «Скараборг». Здесь размещаются многоцелевые истребители Сааб 37 «Вигген», «Грифон» и военно-транспортные самолеты типа «Геркулес». В ее состав входят также подразделения радиолокационной и радиоразведки, дислоцирующиеся в Линдчепинге и Арланде.В Лулео и Видселе на севере Швеции стоит воздушная флотилия «Норрботтен», которая также занимается, в числе прочего, и сбором разведданных. Авиационный полигон флотилии «Норрботтен» - один из крупнейших в мире, и уже используется для учений ВВС армий НАТО. В Уппсале размещается воздушная флотилия «Уппланда». Здесь базируется несколько типов авиации. Также 161-й батальон этого соединение отвечает за управление боевой авиацией и за наблюдение за воздушным пространством Швеции. Воздушная флотилия «Уппланд» был расформирована в 2003 году по решению парламента, но была восстановлена в октябре 2021 года.В распоряжение США переходят также многие крупные военно-морские базы Швеции. В Хернесанде находится военно-морская гавань - это зона ответственности Стокгольмского десантного полка (морская пехота). Берг – военно-морская база на Стокгольмском архипелаге, где размещена 4-я боевая флотилия ВМС Швеции.США также получают доступ к военно-морским базам на стратегически важном острове Готланд (Висбю), включая объекты недавно восстановленного Готландского полка. Кроме инфраструктуры ВВС и ВМС, армия США получает в Швеции и сухопутные базы. Так, в Бодене стоит Боденский артиллерийский полк, расформированный в 2004 году до уровня «учебки», и вновь восстановленный в 2022-м. В Кристинехамне также в 2021 году был восстановлен артиллерийский полк, расформированный в 2005 году. Хальмстад – подразделения ПВО.Равлунда – полигон, где в сентябре 2022 года уже проходили совместные учения американской и шведской морской пехоты.Кируна – самый северный город Швеции, находящийся за Полярным кругом. Здесь существует гражданский космодром, с которого осуществляют запуск космических ракет и зондов.В Эстерсунде, скорее всего, будет находиться американская база хранения военной техники, и возможно - топлива. Отсюда также возможна логистическая коммуникация с Тронхеймом (Норвегия), где у США уже есть военная база. https://www.op.se/2023-10-26/blir-ingen-amerikansk-armebas-i-ostersundАмериканские и шведские военные теперь будут иметь равный доступ ко всем этим 17 базам. Но как можно понять из официальных толкований DCA, к некоторой инфраструктуре право доступа будет исключительно у американцев. Подписанное соглашение не накладывает никаких ограничений на размещение в Швеции американского ядерного оружия. Вопрос с ЯО там вообще обходится молчанием, но сказано только, что на размещение любого типа вооружений нужно только согласие шведского правительства. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svts-usa-korrespondent-om-forsvarsavtalet-mellan-sverige-och-usa-inga-begransningar--gryssaТаким образом, Швеция будет использоваться США в противостоянии с Россией - прежде всего для базирования своих ВВС и ВМС для контроля Балтийского моря и Арктики. Здесь также будет размещена американская тяжелая техника, могут быть дислоцированы подразделения морской пехоты. Особый интерес Швеция представляет для ведения радиоэлектронной, воздушной и космической разведки за территорией РФ.Во имя АмерикиОдновременно с развертыванием американской группировки запланировано и увеличение почти вдвое шведской армии. К 2030 году ее состав должен достигнуть 100 тысяч – вместо сегодняшних 60 тысяч. В этих целях в Швеции вводится принцип комплектования армии по призыву, число «срочников» в армии к 2925 году будет также удвоено. На сегодня уже восстановлено пять полков и воздушная флотилия. В 2024 году в 2 раза увеличивается и военный бюджет Швеции, в сравнении с 2020 годом.При этом особый приоритет уделяется шведской военной разведке. Так, финансирование военной разведки FRA в 2024 году будет увеличено на 200 миллионов шведских крон в 2024 году, на около 600 миллионов крон в 2025 году, и на 700 миллионов шведских крон - в 2026 году. Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления S102B и S100D в течение 2023 года активнейшим образом совершали разведывательные полеты вдоль границ РФ, включая Калининградскую область, и Белоруссии. Ранее эти же шведские самолеты вели наблюдение за российским венным контингентом в Сирии. Наращивание военной группировки США в Швеции и других государствах Северной Европы, несмотря на демагогическое прикрытие этой эскалации событиями на Украине, объясняется еще и повышенным интересом Запада к ставшей экономически перспективной Арктике. В октябре 2022 года Арктический регион был назван одним из приоритетов Национальной стратегии обороны США и стал рассматриваться как один из потенциальных ТВД. А совсем недавно Госдепартамент США опубликовал заявление о расширении своих притязаний на континентальный шельф Арктики.На сегодня уже действует двухсторонний военный договор США-Норвегия. Подписание же и последующее вступление в силу аналогичных соглашений с Финляндией, Швецией и Данией, по задумки Вашингтона, должно превратить Балтику не только во «внутреннее море» НАТО - но и в «озеро» Америки.Шведские мейстримовские СМИ уже делают интервью с местными жителями, будто бы радующимися появлению американских баз в их стране. Так, показывают тех жителей Хернесанда, которые говорят, что все хорошо - «у нас всегда был военный городок».Двухсторонний военный договор США-Швеция еще должен быть утвержден парламентом, но никаких сенсаций здесь ожидать не приходится. Большинство шведских политических партий, от правящей правоконсервативной «Умеренной коалиционной партии» до крайне правых «Шведских демократов» и социал-демократов - одобряет двухсторонний военный договор с Америкой. Отдельные критические голоса звучат только в левом лагере. Так, лидер Левой партии в Хернесанде Оке Хамрин высказывает сомнения: «Невозможно гарантировать, что они не привезут ядерное оружие». Также говорится, что уже постоянно проходящие учения шведских военных доставляют много проблем населению, а с появлением же американцев - жизнь станет еще хуже. По мнению лидера левых, присутствие у них вооруженных сил Америки сделает территорию Швеции мишенью - а не обеспечит ее безопасность.

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швеция, нато, эксклюзив, сша