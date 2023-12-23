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В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом

В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом - 23.12.2023 Украина.ру

В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом

Коррумпированные офицеры положат конец существующей на Украине ситуации и правлению Владимира Зеленского, всё более напоминающего итальянского диктатора Муссолини. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)

2023-12-23T03:27

2023-12-23T03:27

2023-12-23T03:27

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украина

владимир зеленский

всу

бенито муссолини

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"Зеленский становится фигурой, напоминающей Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров. Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", - написал Макгрегор.Ранее о нарушении на Украине баланса между гражданской и военной властями заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, это может привести к перевороту уже в январе или феврале, когда Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.

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новости, украина, владимир зеленский, всу, бенито муссолини