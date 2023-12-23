В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом - 23.12.2023 Украина.ру
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В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом
В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом - 23.12.2023 Украина.ру
В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом
Коррумпированные офицеры положат конец существующей на Украине ситуации и правлению Владимира Зеленского, всё более напоминающего итальянского диктатора Муссолини. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-12-23T03:27
2023-12-23T03:27
новости
украина
владимир зеленский
всу
бенито муссолини
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"Зеленский становится фигурой, напоминающей Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров. Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", - написал Макгрегор.Ранее о нарушении на Украине баланса между гражданской и военной властями заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, это может привести к перевороту уже в январе или феврале, когда Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, бенито муссолини
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Бенито Муссолини

В США сравнили Зеленского с Муссолини перед крахом

03:27 23.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМуссолини и Гитлер
Муссолини и Гитлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Коррумпированные офицеры положат конец существующей на Украине ситуации и правлению Владимира Зеленского, всё более напоминающего итальянского диктатора Муссолини. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Зеленский становится фигурой, напоминающей Муссолини. Он стал невероятно непопулярным на Украине, и его уже ненавидят большинство его генералов и офицеров. Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", - написал Макгрегор.
Ранее о нарушении на Украине баланса между гражданской и военной властями заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, это может привести к перевороту уже в январе или феврале, когда Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску.
Гаспарян
Вчера, 21:50
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУБенито Муссолини
 
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