https://ukraina.ru/20231223/1052300946.html

Тоскует по Майдану и интригует за Залужного. Чем занимается Андрей Парубий

Тоскует по Майдану и интригует за Залужного. Чем занимается Андрей Парубий - 23.12.2023 Украина.ру

Тоскует по Майдану и интригует за Залужного. Чем занимается Андрей Парубий

Одного из лидеров Евромайдана и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия МВД РФ недавно объявило в розыск. Следственный комитет РФ в начале октября тоже предъявил заочно обвинения Андрею Парубию.

2023-12-23T10:42

2023-12-23T10:42

2023-12-23T10:55

эксклюзив

украина

андрей парубий

валерий залужный

майдан

розыск

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В ведомстве отметили, что подконтрольные ему боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, в результате погибли и ранены свыше 1 200 человек.В начале декабря Парубий вмешался в конфликт главкома Залужного и Зеленского, призвав президента на брифинге во Львове прекратить атаки на Залужного и Порошенко. "Мы видим атаки и на Залужного. Буквально несколько дней назад очередная атака от члена "Слуг народа" Безуглой. Атака на Порошенко. И собственно, эти атаки и эти политические интриги – это сегодня наибольший удар в спину для украинской армии, для украинского общества. Потому что это деморализует людей", - сказал Парубий со свойственным ему косноязычием.Сейчас он является одним из депутатов от партии Порошенко "Евросолидарность". Летом Порошенко пытался продвинуть его на пост первого заместителя комитета по национальной безопасности, но "Слуги народа" ему отказали в доверии.В первые дни СВО Андрей Парубий позировал ради фотографий у блокпоста и говорил, что якобы с оружием в руках защищает Украину, как и его деды в украинской Галицкой армии и УПА*. Однако он забыл сказать, что его отец был членом КПСС, научным сотрудником Института общественных наук Академии наук УССР, а затем стал заместителем председателя Львовского облсовета.Путь бывшего комсомольца к неонацизму начался в 1980х, когда советские власти Львова начали сотрудничать с бандеровской частью канадской диаспоры. Начиналось всё с культурного обмена, который наладили грекокатолики, основавшие еще на советской Украине юношеское движение "Пласт", воспитавшее тысячи будущих нацистов."Тогда начался восход политической звезды экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Парубий и разработал закон о господдержке "Пласта", отметив тогда, что из "рядов этой древней украинской организации вышли генералы УПА*", - пишет украинская журналистка и исследователь украинского фашизма Мирослава Бердник. В 1980х советский старшеклассник Андрей Парубий вместе с друзьями создал организацию "Спадщина" ("Наследие"), которая на закате СССР принимала от зарубежного "Пласта" помощь и нелегальную финансовую поддержку, пишет Бердник, напоминая, что одним из символов этой организации была свастика.В 1991 году он основывает вместе с Олегом Тягнибоком Социал-национальную партию Украины (СНПУ). Уже в самом названии был очевидная отсылка к нацизму. В 1990х он пишет ряд статей, пропагандируя откровенный нацизм, выводя "древнюю украинскую нацию" в качестве "защиты Европы от азиатских орд". Эти теории на Украине сейчас сплошь и рядом можно услышать из каждого утюга.По протекции отца Парубий быстро восходит по карьерной лестнице. В свои 19 лет – депутат областного Львовской области, затем – депутат горсовета, затем – заместитель главы Львовского областного совета, фактически унаследовав пост своего отца. Во время Оранжевой революции ринулся на Майдан и стал комендантом Украинского дома в Киеве. После прихода к власти Ющенко стал депутатом Рады от его партии "Наша Украина".В 2011 году поехал в Москву и участвовал в акциях либеральной оппозиции на Болотной площади. В 2012 году перебежал от Ющенко к Тимошенко. И с ноября 2013 года был одним из лидеров Евромайдана, в частности его боевиков-националистов.Во время Евромайдана Андрей Парубий занимал пост коменданта Майдана в Киеве. Именно по его инициативе была создана "Самооборона Майдана", которая впоследствии стала костяком боевиков и будущих добровольческих батальонов националистов, брошенных на Донбасс в числе первых. Собственно за это его и объявили в розыск в МВД РФ.Коллеги по Евромайдану обвиняли Парубия в растрате денег и причастности к обстрелу людей 18-20 февраля 2014 года. Существуют показания свидетелей, согласно которым Парубий покрывал снайперов, обеспечив им отход с огневых позиций. После Евромайдана он занимает посты спикера парламента и секретаря СНБО, хотя его речь в связи с индивидуальными особенностями трудно понять даже украиноязычным галичанам.В 2016 году он заявил, что священники канонической УПЦ якобы убивают украинцев в зоне АТО. Парубий тогда заявил, что УПЦ управляется извне, а некоторые ее служители "чувствуют себя скорее солдатами и диверсионными группами, чем религиозными деятелями", действующими против Украины. По сути, он уже тогда требовал запрета канонической православной церкви, чем власти Украины впоследствии и занялись.В качестве спикера в 2018 году он называл демократом Адольфа Гитлера. "Я сам огромный сторонник прямой демократии... Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер. — Ред.) в 30-х годах", — заявил он. Парубий также отметил, что якобы изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем попросил аудиторию "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".В десятилетнюю годовщину Майдана Парубий он с пафосом назвал его "главным событием в истории Украины". И это действительно был звездный час давнего поклонника Гитлера. Сейчас он пребывает преимущественно в своем родном Львове, курирует местные ячейки "Евросолидарности" и подключается к интригам между Запужным и Офисом Зеленского.* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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эксклюзив, украина, андрей парубий, валерий залужный, майдан, розыск