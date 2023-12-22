"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану - 22.12.2023 Украина.ру
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"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану
"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану - 22.12.2023 Украина.ру
"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану
Депутат Верховной Рады Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях раскритиковал принятие парламентом законопроекта о легализации в стране медицинской марихуаны
2023-12-22T07:14
2023-12-22T07:34
марихуана
депутат
украина
легализация
новости
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По его словам, "активисты", поддерживающие легализацию, в последние месяцы устраивали "истерики", обвиняя противников инициативы в том, что они не хотят "облегчить страдания" раненых украинских военных.Он отметил, что именно ради этой "армии пациентов", как оказалось, в Раде запустили этот "масштабный бизнес-проект"."Не страна, а какая-то сплошная больница! Которую будут "лечить" каннабисом… Это лекарство, как оказывается, "необходимо каждому третьему в стране!" – возмутился Кучеренко.При этом, как заметил парламентарий, глава комитета Рады по экономическим вопросам из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" уже объявляет об очередях "инвесторов", которым он готов выдавать лицензии."Вы хоть масштабы этого бизнеса представляете?!" – спросил депутат.Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны. Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".
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марихуана, депутат, украина, легализация, новости
марихуана, депутат, Украина, легализация, Новости

"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану

07:14 22.12.2023 (обновлено: 07:34 22.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУничтожение дикорастущей конопли в Павловском районе Алтайского края
Уничтожение дикорастущей конопли в Павловском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Депутат Верховной Рады Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях раскритиковал принятие парламентом законопроекта о легализации в стране медицинской марихуаны
По его словам, "активисты", поддерживающие легализацию, в последние месяцы устраивали "истерики", обвиняя противников инициативы в том, что они не хотят "облегчить страдания" раненых украинских военных.
"Оказывается, что все "чуть-чуть" не так и речь идет не о раненых – речь идет об огромном бизнесе! Оказывается, что речь уже идет о "десяти миллионах украинцев, которые уже сейчас все страдают от посттравматических синдромов, стрессов и других ментальных расстройств", - указал нардеп.
Он отметил, что именно ради этой "армии пациентов", как оказалось, в Раде запустили этот "масштабный бизнес-проект".
"Не страна, а какая-то сплошная больница! Которую будут "лечить" каннабисом… Это лекарство, как оказывается, "необходимо каждому третьему в стране!" – возмутился Кучеренко.
При этом, как заметил парламентарий, глава комитета Рады по экономическим вопросам из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" уже объявляет об очередях "инвесторов", которым он готов выдавать лицензии.
"Вы хоть масштабы этого бизнеса представляете?!" – спросил депутат.
Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".
конопля каннабис марихуана
Вчера, 14:27
"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаныВерховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом 21 декабря сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
 
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