https://ukraina.ru/20231222/1052323632.html

"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану

"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану - 22.12.2023 Украина.ру

"Страна больных". Украинский депутат раскритиковал решение легализовать марихуану

Депутат Верховной Рады Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях раскритиковал принятие парламентом законопроекта о легализации в стране медицинской марихуаны

2023-12-22T07:14

2023-12-22T07:14

2023-12-22T07:34

марихуана

депутат

украина

легализация

новости

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По его словам, "активисты", поддерживающие легализацию, в последние месяцы устраивали "истерики", обвиняя противников инициативы в том, что они не хотят "облегчить страдания" раненых украинских военных.Он отметил, что именно ради этой "армии пациентов", как оказалось, в Раде запустили этот "масштабный бизнес-проект"."Не страна, а какая-то сплошная больница! Которую будут "лечить" каннабисом… Это лекарство, как оказывается, "необходимо каждому третьему в стране!" – возмутился Кучеренко.При этом, как заметил парламентарий, глава комитета Рады по экономическим вопросам из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" уже объявляет об очередях "инвесторов", которым он готов выдавать лицензии."Вы хоть масштабы этого бизнеса представляете?!" – спросил депутат.Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны. Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".

https://ukraina.ru/20231221/1052303997.html

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марихуана, депутат, украина, легализация, новости