https://ukraina.ru/20231222/1052323006.html
На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО
На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО - 22.12.2023 Украина.ру
На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО
Специалисты МТО 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули на Купянском направлении новейшие передвижные полевые хлебозаводы. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-22T06:44
2023-12-22T06:44
2023-12-22T06:44
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"Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, под землёй развёрнуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях."Производственные возможности оборудования могут перекрывать потребности. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо, насколько далеко от линии соприкосновения он находится", - подчеркнули в Минобороны."После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдаётся военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта".По его словам, хлебозавод в сутки производит несколько тонн хлеба из пшеничной и ржаной муки.
https://ukraina.ru/20231222/1052299542.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, вс рф, хлеб
На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО
Специалисты МТО 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули на Купянском направлении новейшие передвижные полевые хлебозаводы. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, под землёй развёрнуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях.
"Производственные возможности оборудования могут перекрывать потребности. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо, насколько далеко от линии соприкосновения он находится", - подчеркнули в Минобороны.
"После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдаётся военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта".
По его словам, хлебозавод в сутки производит несколько тонн хлеба из пшеничной и ржаной муки.