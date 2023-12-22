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Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий

Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий - 22.12.2023 Украина.ру

Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий

ВСУ не смогут вызвать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) экологическую катастрофу, сама станция обладает огромным ресурсом, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря интервью главы региона РИА Новости

2023-12-22T06:25

2023-12-22T06:25

2023-12-22T06:48

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"Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут всё равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - уверен Балицкий.По его словам, не вызывает каких-либо опасений и состояние станции."Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, её какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул губернатор.Он также отметил, что персонала для обслуживания ЗАЭС достаточно, каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии"."Сейчас из шести четыре на [ядерном топливе] Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse - есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - добавил Балицкий.Глава региона считает, что ЗАЭС можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов.

https://ukraina.ru/20231222/1052321835.html

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новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, атомная энергетика