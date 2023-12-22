Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий - 22.12.2023 Украина.ру
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Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий
Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий - 22.12.2023 Украина.ру
Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий
ВСУ не смогут вызвать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) экологическую катастрофу, сама станция обладает огромным ресурсом, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря интервью главы региона РИА Новости
2023-12-22T06:25
2023-12-22T06:48
новости
россия
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
атомная энергетика
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"Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут всё равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - уверен Балицкий.По его словам, не вызывает каких-либо опасений и состояние станции."Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, её какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул губернатор.Он также отметил, что персонала для обслуживания ЗАЭС достаточно, каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии"."Сейчас из шести четыре на [ядерном топливе] Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse - есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - добавил Балицкий.Глава региона считает, что ЗАЭС можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов.
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новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, атомная энергетика
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, атомная энергетика

Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий

06:25 22.12.2023 (обновлено: 06:48 22.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ не смогут вызвать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) экологическую катастрофу, сама станция обладает огромным ресурсом, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря интервью главы региона РИА Новости
"Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут всё равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - уверен Балицкий.
По его словам, не вызывает каких-либо опасений и состояние станции.
"Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, её какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что персонала для обслуживания ЗАЭС достаточно, каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии".
"Сейчас из шести четыре на [ядерном топливе] Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse - есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - добавил Балицкий.
Глава региона считает, что ЗАЭС можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов.
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
04:42
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭСЗапорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря интервью главы региона РИА Новости
 
НовостиРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЕвгений Балицкийатомная энергетика
 
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