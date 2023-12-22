https://ukraina.ru/20231222/1052318285.html

"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона

"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона - 22.12.2023 Украина.ру

"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона

Украинский народ понимает, что страну втравили в конфликт, который она выиграть не может. Поэтому Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения и дистанцируется от неудач ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-22T06:00

2023-12-22T06:00

2023-12-22T06:00

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нато

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Когда президенту Украины Владимиру Зеленскому дают результаты соцопросов, то он понимает, что украинцы устали от войны. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может, рассказал политолог.Зеленский очень явно показал конфликт с Залужным. Он говорил о том, что Залужный просит мобилизовать полмиллиона человек. Это сделано для того, чтобы снизить высокий рейтинг главкома ВСУ, добавил он.Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него: экс-президент Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения и НАТО в целом. Потому что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

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новости, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, потери, всу, мобилизация, военные, нато, запад