"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона - 22.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231222/1052318285.html
"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона
"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона - 22.12.2023 Украина.ру
"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона
Украинский народ понимает, что страну втравили в конфликт, который она выиграть не может. Поэтому Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения и дистанцируется от неудач ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
2023-12-22T06:00
2023-12-22T06:00
новости
украина
россия
валерий залужный
владимир зеленский
потери
всу
мобилизация
военные
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043338485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b63941a982e94bf77adf411d294d6347.jpg
Когда президенту Украины Владимиру Зеленскому дают результаты соцопросов, то он понимает, что украинцы устали от войны. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может, рассказал политолог.Зеленский очень явно показал конфликт с Залужным. Он говорил о том, что Залужный просит мобилизовать полмиллиона человек. Это сделано для того, чтобы снизить высокий рейтинг главкома ВСУ, добавил он.Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него: экс-президент Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения и НАТО в целом. Потому что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043338485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3ff88d7ef001fae68645b34982524b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, потери, всу, мобилизация, военные, нато, запад
Новости, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, потери, ВСУ, мобилизация, военные, НАТО, Запад

"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона

06:00 22.12.2023
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
Читать в
Украинский народ понимает, что страну втравили в конфликт, который она выиграть не может. Поэтому Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения и дистанцируется от неудач ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Когда президенту Украины Владимиру Зеленскому дают результаты соцопросов, то он понимает, что украинцы устали от войны. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может, рассказал политолог.
Зеленский очень явно показал конфликт с Залужным. Он говорил о том, что Залужный просит мобилизовать полмиллиона человек. Это сделано для того, чтобы снизить высокий рейтинг главкома ВСУ, добавил он.
"Мобилизация очень непопулярна, на улицах людей пакуют в бусы как скотину, а депутаты и их дети отсиживаются за границей. [Поэтому] Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения", - отметил Калинчук.
Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него: экс-президент Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения и НАТО в целом. Потому что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 01:26
Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу
 
НовостиУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийпотериВСУмобилизациявоенныеНАТОЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
07:26Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия Тимошенко
07:03"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес
07:02Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков
06:44На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО
06:42Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград"
06:31Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договориться
06:25Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий
06:16Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины
06:03Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом – МО
06:00"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона
05:50"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению
05:45Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО
05:40Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова"
05:21Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg
05:20Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного
05:10Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ
04:50Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"
04:42Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
04:30Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО
Лента новостейМолния