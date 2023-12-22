"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
Украинский народ понимает, что страну втравили в конфликт, который она выиграть не может. Поэтому Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения и дистанцируется от неудач ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Когда президенту Украины Владимиру Зеленскому дают результаты соцопросов, то он понимает, что украинцы устали от войны. Народ понимает, что Украину втравили в конфликт, который она выиграть не может, рассказал политолог.
Зеленский очень явно показал конфликт с Залужным. Он говорил о том, что Залужный просит мобилизовать полмиллиона человек. Это сделано для того, чтобы снизить высокий рейтинг главкома ВСУ, добавил он.
"Мобилизация очень непопулярна, на улицах людей пакуют в бусы как скотину, а депутаты и их дети отсиживаются за границей. [Поэтому] Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения", - отметил Калинчук.
Но Зеленскому важно дистанцироваться от неудач. У него будут виноваты все, кроме него: экс-президент Порошенко, западные союзники, которые не дали вооружения и НАТО в целом. Потому что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу