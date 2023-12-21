"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти - 21.12.2023 Украина.ру
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"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти
"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти - 21.12.2023 Украина.ру
"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти
Украинское руководство получит "дырку от бублика, а не Крым", заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
2023-12-21T16:16
2023-12-21T16:16
новости
россия
крым
украина
сергей аксенов
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Глава Крыма призвал не слушать "фриков", вроде министр оборона Украины Рустема Умерова, и других "клоунов".Украинскому руководству нужно думать о себе, о том, что они будут отвечать после пленения и капитуляции.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году."Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.
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новости, россия, крым, украина, сергей аксенов
Новости, Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов

"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти

16:16 21.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Украинское руководство получит "дырку от бублика, а не Крым", заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
Глава Крыма призвал не слушать "фриков", вроде министр оборона Украины Рустема Умерова, и других "клоунов".

"Дырку им от бублика, а не Крым!" - заявил Аксёнов.

Украинскому руководству нужно думать о себе, о том, что они будут отвечать после пленения и капитуляции.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году.
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.
Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
12:02
Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил УмеровМинистр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
 
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