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"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти

"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти - 21.12.2023 Украина.ру

"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти

Украинское руководство получит "дырку от бублика, а не Крым", заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"

2023-12-21T16:16

2023-12-21T16:16

2023-12-21T16:16

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Глава Крыма призвал не слушать "фриков", вроде министр оборона Украины Рустема Умерова, и других "клоунов".Украинскому руководству нужно думать о себе, о том, что они будут отвечать после пленения и капитуляции.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году."Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.

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новости, россия, крым, украина, сергей аксенов