https://ukraina.ru/20231221/1052307625.html

Руслан Мармазов: Русские терпеливы, но мигрант, ударивший полицейского, вылетит из России сразу же

Руслан Мармазов: Русские терпеливы, но мигрант, ударивший полицейского, вылетит из России сразу же - 21.12.2023 Украина.ру

Руслан Мармазов: Русские терпеливы, но мигрант, ударивший полицейского, вылетит из России сразу же

Мигранты, видимо, будут и дальше приезжать в Россию, потому что их подталкивают сюда экономические рычаги. Но они должны помнить старинную присказку: Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях, считает донецкий журналист Руслан Мармазов

2023-12-21T16:24

2023-12-21T16:24

2023-12-21T16:25

интервью

россия

мигранты

полицейские

русский

русская традиция

донбасс

патриарх кирилл

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 декабря возглавил ежегодное Епархиальное собрание духовенства Москвы. Особое внимание Предстоятель Русской Православной Церкви в своём докладе обратил на миграционную угрозу. По его словам, всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию.О том, какое мнение о ситуации, описанной патриархом, сложилось у православной паствы, мы решили спросить у Руслана Мармазова, журналиста, главного редактора сайта "Донбасс решает" и, самое главное, глубоко верующего человека.- Руслан, почему именно православный патриарх заговорил об угрозе со стороны мигрантов для национальной идентичности?- Патриарх говорит о вещах, которые в первую очередь беспокоят его паству, православное сообщество России. Сегодня это достаточно острая, наверно, еще острее, чем недавно проблема. И это живо обсуждается в самых разных слоях населения. Странно, если бы лидер Православной церкви по этому поводу не высказался. Это высказывание четко и однозначное. Проблема есть и ее надо очень быстро и квалифицированно решать.- А как нужно решать проблему мигрантов, чтобы мы не скатились в махровый расизм, который был, например, в США, когда в автобусах отводились отдельные места для белых и цветных, вход в некоторые рестораны и кафе существовал исключительно для представителей белой расы?- Нам такие вещи не грозят. Русский мир, русская культура по сути своей полинациональная, полирелигиозная. Я бы привел наиболее близкий и понятный мне пример Донбасса. Мы с коллегами для себя формулируем, что это территория русского интернационала. То есть существуют масса народов, которые живут рядом друг с другом, а объединяет их русская культура.Мигранты, видимо, будут и дальше приезжать в Россию, потому что их подталкивают сюда экономические рычаги. Но они должны помнить старинную присказку: Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Они должны с уважением относиться к традициям, как русский человек, с уважением, чаще всего, относится, оказавшись на их территории. Там бдительно следят за тем, чтобы приезжие иноземцы не обидели словом или жестом местные традиции. Видимо, и нам надо здесь быть более решительными.Но мне не хотелось бы, чтобы это переросло в русские народные православные дружины. В России существует очень серьезный силовой аппарат: полиция, ФСБ, структура, занимающаяся непосредственно миграционной политикой. У них и сегодня достаточно инструментов для наведения порядка, а в перспективе и еще больше, раз уж мы заговорили об этой проблеме.Недавно был случай массового нападения на сотрудников полиции в районе рынка "Садовод". После этого 22 человека были отправлены на родину, но с учетом того, что в нападении участвовали порядка 80 человек, озвученная цифра депортированных явно недостаточна. Любой, кто поднял руку на российского полицейского, должен вылетать из страны автоматически. Более того, речь должна идти и о его семье и представителях кланов. Наши гости люди коллективистские, стоит кого-то из них обидеть, сразу возникает огромное количество желающих за него заступиться. Обратная реакция должна быть ровно такой же.Но на пути такого решения проблемы возникают чисто экономические вопросы Мигранты оказываются здесь, потому что им предоставляют работу. Видимо, нанять бригаду рабочих из Средней Азии почему-то работодателям в Москве интереснее финансово, чем нанять бригаду из Тверской, Рязанской или Калужской области. Там тоже хватает мастеровитых людей, у которых не так много работы.- Патриарх повторил хорошо известное утверждение о том, что "Россия — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ". Что кроется за этим выражением? Ведь православие исповедуют не только этнические русские, но и к примеру, якуты, мордвины, а в зоне СВО сражаются и делают это героически представители разных конфессий – мусульмане, буддисты.- Здесь патриарх имеет в виду не хромосомный набор, а приверженность русской культуре, где каждому найдется место и точка приложения талантов. Меряться же героизмом, кто более героичен, православный или буддист, порочная практика. Потому что война, фронт стирает все грани и возникают самые древние чувства: свой-чужой. Здесь мы, свои, в этой ситуации мы все русские. А если после боя один идёт в мечеть, а второй в православный храм или в католический, или в синагогу, это его право. В этом уникальность и прелесть нашей цивилизации, русской цивилизации, терпимой ко всем, но возможной только в условиях, когда в основу составляет православие и русская культура. Именно эта самобытность и оригинальность позволяет нам быть максимально далекими от расизма, национальных предубеждений.

https://ukraina.ru/20201024/1029366443.html

https://ukraina.ru/20231221/1052301671.html

https://ukraina.ru/20231221/1052288477.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, мигранты, полицейские, русский, русская традиция, донбасс, патриарх кирилл