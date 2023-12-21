"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны
Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом 21 декабря сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - написал он.
По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Вступление закона в силу ожидается во второй половине 2024 года.
Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.
"Уже очень скоро мы увидим тысячи полей..., где будут выращивать траву. А на каждом шагу будут ее курить. И цель у этой деятельности одна — уничтожение нации", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.