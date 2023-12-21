https://ukraina.ru/20231221/1052303997.html

"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны

"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны - 21.12.2023 Украина.ру

"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны

Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом 21 декабря сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-12-21T14:27

2023-12-21T14:27

2023-12-21T14:27

марихуана

легализация

новости

рада

законопроект

ярослав железняк

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"Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - написал он.По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Вступление закона в силу ожидается во второй половине 2024 года.Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

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