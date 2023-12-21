"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны - 21.12.2023 Украина.ру
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"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны
"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны - 21.12.2023 Украина.ру
"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны
Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом 21 декабря сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-12-21T14:27
2023-12-21T14:27
марихуана
легализация
новости
рада
законопроект
ярослав железняк
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"Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - написал он.По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Вступление закона в силу ожидается во второй половине 2024 года.Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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марихуана, легализация, новости, рада, законопроект, ярослав железняк
марихуана, легализация, Новости, Рада, законопроект, Ярослав Железняк

"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны

14:27 21.12.2023
 
© CC0, Pixabayконопля каннабис марихуана
конопля каннабис марихуана
© CC0, Pixabay
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Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом 21 декабря сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - написал он.
По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Вступление закона в силу ожидается во второй половине 2024 года.
Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.
"Уже очень скоро мы увидим тысячи полей..., где будут выращивать траву. А на каждом шагу будут ее курить. И цель у этой деятельности одна — уничтожение нации", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
конопля каннабис марихуана
3 марта 2021, 08:04
Аваков предупредил об опасности легализации марихуаны на УкраинеГлава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 2 марта в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону призвал не спешить с легализацией марихуаны в стране
 
марихуаналегализацияНовостиРадазаконопроектЯрослав Железняк
 
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