"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма - 21.12.2023 Украина.ру
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"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма
"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма - 21.12.2023 Украина.ру
"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма
США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить за мирное воссоединение материкового Китая с островом, заявил 21 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбиньна брифинге
2023-12-21T13:02
2023-12-21T13:02
новости
китай
кнр (китай)
сша
президент сша
мид кнр
си цзиньпин
джо байден
линдси грэм
тайвань
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Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Республиканская партия) обещал разработать против Китая проект "адских санкций", если Пекин предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем.Китай придаёт большое значением соответствующим позитивным заявлениям, сделанным США в ходе встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре 2022 года, подчеркнул китайский дипломат."США должны отразить свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня, в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - указал он.В ноябре состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал Байден.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Кирби добавил, что США продолжат поставлять Тайваню вооружения.Власти КНР не раз призывали США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
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новости, китай, кнр (китай), сша, президент сша, мид кнр, си цзиньпин, джо байден, линдси грэм, тайвань, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), США, президент США, МИД КНР, Си Цзиньпин, Джо Байден, Линдси Грэм, Тайвань, Зарубежье

"Прекратите вооружать Тайвань": в МИД КНР ответили на угрозы сенатора США Грэма

13:02 21.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить за мирное воссоединение материкового Китая с островом, заявил 21 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбиньна брифинге
Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Республиканская партия) обещал разработать против Китая проект "адских санкций", если Пекин предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем.

"Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре этого года председатель КНР Си Цзиньпин подробно изложил свою принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, отметив, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях", - заявил Ван Вэньбинь.

Китай придаёт большое значением соответствующим позитивным заявлениям, сделанным США в ходе встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре 2022 года, подчеркнул китайский дипломат.
"США должны отразить свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня, в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - указал он.
В ноябре состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал Байден.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Кирби добавил, что США продолжат поставлять Тайваню вооружения.
Власти КНР не раз призывали США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
Си и Байден
2 декабря, 14:03
Разрядка отменяется. Китай и США продолжают конфронтацию Спустя две недели со дня встречи в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, можно с уверенностью сказать, что личное общение глав двух сильнейших держав мира не принесло ожидаемой разрядки напряжённости в отношениях.
 
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