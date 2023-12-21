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СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде - 21.12.2023 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
Следователи Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер, сообщили 21 декабря в пресс-службе Следственного комитета (СК) России
2023-12-21T12:17
2023-12-21T12:17
2023-12-21T12:17
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"Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования", - говорится в сообщении.Вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей.В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Оттуда дети после осмотра медработниками были госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 21 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят.Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области установили причину заболевания детей. "По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.
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новости, россия, ск рф, лнр, луганская народная республика, девочки, грипп
Новости, Россия, СК РФ, ЛНР, Луганская Народная Республика, девочки, грипп
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
Следователи Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер, сообщили 21 декабря в пресс-службе Следственного комитета (СК) России
"Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования", - говорится
в сообщении.
Вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей.
"На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СК РФ.
В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Оттуда дети после осмотра медработниками были госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 21 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. Позднее он уточнил
, что на температуру пожаловались около 30 ребят.
Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).
В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области установили
причину заболевания детей. "По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.