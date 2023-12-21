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Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров

Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров - 21.12.2023 Украина.ру

Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico

2023-12-21T12:02

2023-12-21T12:02

2023-12-21T12:02

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"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.Умеров рассказал, что он по происхождению крымский татарин и что родился далеко от своей родины в Средней Азии потому что "советы депортировали весь его народ".Как сообщало издание Украина.ру, председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, рустем умеров, украина