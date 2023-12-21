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Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров - 21.12.2023 Украина.ру
Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
2023-12-21T12:02
2023-12-21T12:02
2023-12-21T12:02
новости
крым
рустем умеров
украина
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"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.Умеров рассказал, что он по происхождению крымский татарин и что родился далеко от своей родины в Средней Азии потому что "советы депортировали весь его народ".Как сообщало издание Украина.ру, председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141594_0:0:1103:828_1920x0_80_0_0_b01a5f7efbe48071a7fdcc0f8e61f2e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, рустем умеров, украина
Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал глава украинского оборонного ведомства.
Умеров рассказал, что он по происхождению крымский татарин и что родился далеко от своей родины в Средней Азии потому что "советы депортировали весь его народ".
Как сообщало издание Украина.ру, председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил 20 декабря о том, что жители Крыма, как и миллионы их соотечественников, в момент развала СССР оказались в чужом государстве против собственной воли. Он рассказал, как парламентарии Крыма долго боролись за сохранение своей автономии. Решение, которое в 2014 году президент Путин принял относительно Крыма Константинов назвал чудом.