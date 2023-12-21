Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат - 21.12.2023 Украина.ру
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Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат - 21.12.2023 Украина.ру
Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
Минобороны и Минцифры России от президента Владимира Путина получили поручение доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет до 15 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 декабря на официальном сайте Кремля
2023-12-21T10:25
2023-12-21T10:25
новости
владимир путин
военкомат
явка
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"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - отмечается в сообщении.В июле 2023 года российское правительство утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета. Как сообщили в пресс-службе правительства, постановка или снятие с учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат.
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новости, владимир путин, военкомат, явка
Новости, Владимир Путин, военкомат, явка

Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат

10:25 21.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны и Минцифры России от президента Владимира Путина получили поручение доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет до 15 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 декабря на официальном сайте Кремля
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - отмечается в сообщении.
В июле 2023 года российское правительство утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета. Как сообщили в пресс-службе правительства, постановка или снятие с учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат.
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