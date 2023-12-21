Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
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Минобороны и Минцифры России от президента Владимира Путина получили поручение доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет до 15 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 декабря на официальном сайте Кремля
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - отмечается в сообщении.
В июле 2023 года российское правительство утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета. Как сообщили в пресс-службе правительства, постановка или снятие с учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат.