https://ukraina.ru/20231221/1052295970.html

Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат

Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат - 21.12.2023 Украина.ру

Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат

Минобороны и Минцифры России от президента Владимира Путина получили поручение доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет до 15 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 декабря на официальном сайте Кремля

2023-12-21T10:25

2023-12-21T10:25

2023-12-21T10:25

новости

владимир путин

военкомат

явка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052281868_0:86:3144:1856_1920x0_80_0_0_9c0c6c4e7991f2d13225ad042fbb5c3e.jpg

"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - отмечается в сообщении.В июле 2023 года российское правительство утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета. Как сообщили в пресс-службе правительства, постановка или снятие с учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат.

https://ukraina.ru/20231221/1052295040.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, военкомат, явка