Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ - 21.12.2023 Украина.ру
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Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ
Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ
Российский артиллеристы благодаря воздушной разведке нанесли удар по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны России
2023-12-21T10:20
2023-12-21T10:20
новости
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всу
минобороны рф
артиллерия
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Благодаря воздушной разведке удалось выявить места расположения украинских сил."Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в военном ведомстве.В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений ВСУ на Донецком направлении.
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новости, россия, вс рф, донецк, всу, минобороны рф, артиллерия
Новости, Россия, ВС РФ, Донецк, ВСУ, Минобороны РФ, артиллерия

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ

10:20 21.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российский артиллеристы благодаря воздушной разведке нанесли удар по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны России
"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", - сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря воздушной разведке удалось выявить места расположения украинских сил.
"Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в военном ведомстве.
В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений ВСУ на Донецком направлении.
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