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Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ - 21.12.2023 Украина.ру

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ

Российский артиллеристы благодаря воздушной разведке нанесли удар по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны России

2023-12-21T10:20

2023-12-21T10:20

2023-12-21T10:20

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Благодаря воздушной разведке удалось выявить места расположения украинских сил."Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в военном ведомстве.В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений ВСУ на Донецком направлении.

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