Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Российский артиллеристы благодаря воздушной разведке нанесли удар по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны России
"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", - сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря воздушной разведке удалось выявить места расположения украинских сил.
"Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в военном ведомстве.
В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты подразделений ВСУ на Донецком направлении.