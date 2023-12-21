Путин поручил формировать электронные повестки о призыве - 21.12.2023 Украина.ру
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Путин поручил формировать электронные повестки о призыве
Путин поручил формировать электронные повестки о призыве - 21.12.2023 Украина.ру
Путин поручил формировать электронные повестки о призыве
Доступ к ним будет организован через личный кабинет в реестре повесток
2023-12-21T10:12
2023-12-21T10:12
новости россии
новости
повестка
призывники
владимир путин
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Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Ответственность за формирование электронных повесток возложена на Минобороны совместно с Минцифры.Также Путин поручил предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.
https://ukraina.ru/20230411/1045226847.html
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новости россии, новости, повестка, призывники, владимир путин, госреестр
новости России, Новости, повестка, призывники, Владимир Путин, госреестр

Путин поручил формировать электронные повестки о призыве

10:12 21.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Доступ к ним будет организован через личный кабинет в реестре повесток
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ответственность за формирование электронных повесток возложена на Минобороны совместно с Минцифры.
"Организовать работу по обеспечению формирования и направления повесток в электронной форме", — говорится в сообщении.
Также Путин поручил предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
11 апреля, 17:31
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанныхГосдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, сообщает РИА Новости11 апреля
 
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