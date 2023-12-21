https://ukraina.ru/20231221/1052295040.html

Путин поручил формировать электронные повестки о призыве

Путин поручил формировать электронные повестки о призыве - 21.12.2023 Украина.ру

Путин поручил формировать электронные повестки о призыве

Доступ к ним будет организован через личный кабинет в реестре повесток

2023-12-21T10:12

2023-12-21T10:12

2023-12-21T10:12

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Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Ответственность за формирование электронных повесток возложена на Минобороны совместно с Минцифры.Также Путин поручил предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.

https://ukraina.ru/20230411/1045226847.html

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новости россии, новости, повестка, призывники, владимир путин, госреестр