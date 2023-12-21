В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus

Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране

На Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.