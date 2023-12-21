В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus - 21.12.2023 Украина.ру
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В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus
В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus - 21.12.2023 Украина.ру
В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus
Российское превосходство в войне становится всё более заметным, а Вооружённые силы Украины ежедневно теряют по 800 человек убитыми и ранеными. Об этом 20 декабря пишет журнал Focus
2023-12-21T08:21
2023-12-21T08:21
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По словам немецких журналистов, русские совершают всё меньше ошибок, поддержка Киева со стороны Запада ослабевает, а моральный дух украинцев "начинает давать трещины". Одновременно с этим всё заметнее становится российское превосходство в вооружениях и боеприпасах, обеспечиваемое "двигателем российской военной экономики".В то же время, отмечает издание, в ВСУ наблюдается значительный износ западных систем вооружений, которые "не являются чудодейственным оружием", а также усталость "украинского персонала".Напомним, что депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее рассказала о намерениях руководства ВСУ мобилизовывать не менее 20 тысяч человек в месяц.
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новости, украина, всу, потери всу, сво
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО

В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus

08:21 21.12.2023
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Российское превосходство в войне становится всё более заметным, а Вооружённые силы Украины ежедневно теряют по 800 человек убитыми и ранеными. Об этом 20 декабря пишет журнал Focus
По словам немецких журналистов, русские совершают всё меньше ошибок, поддержка Киева со стороны Запада ослабевает, а моральный дух украинцев "начинает давать трещины". Одновременно с этим всё заметнее становится российское превосходство в вооружениях и боеприпасах, обеспечиваемое "двигателем российской военной экономики".
В то же время, отмечает издание, в ВСУ наблюдается значительный износ западных систем вооружений, которые "не являются чудодейственным оружием", а также усталость "украинского персонала".
"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", - сообщает Focus.
Напомним, что депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее рассказала о намерениях руководства ВСУ мобилизовывать не менее 20 тысяч человек в месяц.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
07:51
Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в странеНа Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.
 
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