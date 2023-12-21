Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, передает 21 декабря РИА Новости
2023-12-21T08:12
2023-12-21T08:12
энтони блинкен
шеремет
сша
зарубежье
украина
россия
помощь
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"США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет.По его словам, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее.Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас.
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энтони блинкен, шеремет, сша, зарубежье, украина, россия, помощь
Энтони Блинкен, Шеремет, США, Зарубежье, Украина, Россия, помощь

Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины

08:12 21.12.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, передает 21 декабря РИА Новости
"США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет.
По его словам, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее.
"США заразили Украину нацизмом в своем стремлении создать антиРоссию. Теперь Украине нужна долгая терапия, реабилитация и восстановление. И исторически сложилось, что подставить больному свое плечо способна и готова только сердобольная Россия, только она способна спасти больную соседнюю страну и братский народ от незавидного конца", - считает депутат.
Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 03:46
Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи КиевуСША в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 12 декабря заявил журналистам
 
Энтони БлинкенШереметСШАЗарубежьеУкраинаРоссияпомощь
 
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