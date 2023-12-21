https://ukraina.ru/20231221/1052292967.html

Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины

Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины - 21.12.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, передает 21 декабря РИА Новости

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

энтони блинкен

шеремет

сша

зарубежье

украина

россия

помощь

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"США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет.По его словам, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее.Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас.

https://ukraina.ru/20231213/1052014371.html

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