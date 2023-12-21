https://ukraina.ru/20231221/1052292967.html
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, передает 21 декабря РИА Новости
2023-12-21T08:12
2023-12-21T08:12
2023-12-21T08:12
энтони блинкен
шеремет
сша
зарубежье
украина
россия
помощь
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"США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет.По его словам, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее.Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас.
https://ukraina.ru/20231213/1052014371.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, шеремет, сша, зарубежье, украина, россия, помощь
Энтони Блинкен, Шеремет, США, Зарубежье, Украина, Россия, помощь
Депутат Госдумы Шеремет дал США совет насчет Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, передает 21 декабря РИА Новости
"США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет.
По его словам, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее.
"США заразили Украину нацизмом в своем стремлении создать антиРоссию. Теперь Украине нужна долгая терапия, реабилитация и восстановление. И исторически сложилось, что подставить больному свое плечо способна и готова только сердобольная Россия, только она способна спасти больную соседнюю страну и братский народ от незавидного конца", - считает депутат.
Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас.