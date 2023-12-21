Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине - 21.12.2023 Украина.ру
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Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине
Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине - 21.12.2023 Украина.ру
Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине
Люксембургская компания ABH Holdings SA, совладельцем которой является российский олигарх Михаил Фридман, угрожает Украине осложнить путь в Евросоюз. К этому подтолкнуло заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о розыске миллиардера, которого обвиняют в финансировании российской Спецоперации
2023-12-21T00:16
2023-12-21T00:21
новости
михаил фридман
украина
сбу
спецоперация
сво
санкции
розыск
евросоюз
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Действия киевского режима "люксембургские" банкиры назвали нарушением договора о защите инвестиций между Украиной и "Бельгийско-люксембургским экономическим союзом" и пригрозили Киеву "нелёгким путём" в Евросоюз. Кроме этого, в компании осудили санкции против российских олигархов, назвав их "спонсируемым государством корпоративным рейдерством под маской оскорбительных и незаконных санкций". Все обвинения СБУ против Фридмана, говорится в тексте, являются прикрытием для преступного захвата активов ABHH киевским правительством. Ранее Служба безопасности Украины объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил фридман, украина, сбу, спецоперация, сво, санкции, розыск, евросоюз
Новости, Михаил Фридман, Украина, СБУ, Спецоперация, СВО, санкции, розыск, Евросоюз

Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине

00:16 21.12.2023 (обновлено: 00:21 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФридман
Фридман - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Люксембургская компания ABH Holdings SA, совладельцем которой является российский олигарх Михаил Фридман, угрожает Украине осложнить путь в Евросоюз. К этому подтолкнуло заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о розыске миллиардера, которого обвиняют в финансировании российской Спецоперации
"Служба безопасности Украины объявила Михаила Фридмана, одного из миноритарных акционеров ABH Holdings S.A. (ABHH), в розыск. Это последний шаг в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank украинским государством", – информирует пресс-служба компании.
Действия киевского режима "люксембургские" банкиры назвали нарушением договора о защите инвестиций между Украиной и "Бельгийско-люксембургским экономическим союзом" и пригрозили Киеву "нелёгким путём" в Евросоюз.

"Вопиющее игнорирование обязательств, изложенных в Договоре, вряд ли сделает путь Украины в Европейский Союз более гладким. Европейским правительствам следует обратить внимание на то, с какой лёгкостью Украина нарушает свои международно-правовые обязательства перед государствами-членами ЕС", – отметили в компании.

Кроме этого, в компании осудили санкции против российских олигархов, назвав их "спонсируемым государством корпоративным рейдерством под маской оскорбительных и незаконных санкций".
Все обвинения СБУ против Фридмана, говорится в тексте, являются прикрытием для преступного захвата активов ABHH киевским правительством.
Ранее Служба безопасности Украины объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 20:56
Фридман и Авен признали что миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкойСооснователи "Альфа-Групп", подсанкционные олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пожалели, что инвестировали в проекты в Великобритании и других западных странах. Об этом говорится в новой статье Bloomberg
 
НовостиМихаил ФридманУкраинаСБУСпецоперацияСВОсанкциирозыскЕвросоюз
 
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