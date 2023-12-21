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Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине

Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине - 21.12.2023 Украина.ру

Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине

Люксембургская компания ABH Holdings SA, совладельцем которой является российский олигарх Михаил Фридман, угрожает Украине осложнить путь в Евросоюз. К этому подтолкнуло заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о розыске миллиардера, которого обвиняют в финансировании российской Спецоперации

2023-12-21T00:16

2023-12-21T00:16

2023-12-21T00:21

новости

михаил фридман

украина

сбу

спецоперация

сво

санкции

розыск

евросоюз

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Действия киевского режима "люксембургские" банкиры назвали нарушением договора о защите инвестиций между Украиной и "Бельгийско-люксембургским экономическим союзом" и пригрозили Киеву "нелёгким путём" в Евросоюз. Кроме этого, в компании осудили санкции против российских олигархов, назвав их "спонсируемым государством корпоративным рейдерством под маской оскорбительных и незаконных санкций". Все обвинения СБУ против Фридмана, говорится в тексте, являются прикрытием для преступного захвата активов ABHH киевским правительством. Ранее Служба безопасности Украины объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России.

https://ukraina.ru/20231101/1050688036.html

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новости, михаил фридман, украина, сбу, спецоперация, сво, санкции, розыск, евросоюз