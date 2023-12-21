https://ukraina.ru/20231221/1052285024.html
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:00
2023-12-21T05:00
2023-12-21T05:00
новости
украина
россия
сша
сво
пригожин
разведка
финансирование
финансовая помощь
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_2a0748ff592b15295c349179848fdbc2.jpg.webp
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже многому научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, рассказал волонтер.Каждый раз после высказываний Пригожина о "нехватке снарядов" украинская армия перебрасывала подразделения в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы закидывали для противника, добавил технолог.Что именно задумали западные кураторы в отношении Украины - разгадать сложно. По крайней мере, мы об этом не узнаем, если боевые действия будут идти по правилам ведения хитрой войны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_46593ebc4299d398eb45a733a15c3b07.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, сво, пригожин, разведка, финансирование, финансовая помощь, психология, игра, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, США, СВО, Пригожин, разведка, финансирование, финансовая помощь, психология, игра, ВСУ, ВС РФ
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже многому научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, рассказал волонтер.
Каждый раз после высказываний Пригожина о "нехватке снарядов" украинская армия перебрасывала подразделения в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы закидывали для противника, добавил технолог.
"Надеюсь, что за два года наша разведка шагнула вперед. И мы понимаем, что враг задумал на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины? Или это хитрая игра", - подчеркнул Алехин.
Что именно задумали западные кураторы в отношении Украины - разгадать сложно. По крайней мере, мы об этом не узнаем, если боевые действия будут идти по правилам ведения хитрой войны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь