https://ukraina.ru/20231221/1052285024.html

Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины

Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины - 21.12.2023 Украина.ру

Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины

За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T05:00

2023-12-21T05:00

2023-12-21T05:00

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Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже многому научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, рассказал волонтер.Каждый раз после высказываний Пригожина о "нехватке снарядов" украинская армия перебрасывала подразделения в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы закидывали для противника, добавил технолог.Что именно задумали западные кураторы в отношении Украины - разгадать сложно. По крайней мере, мы об этом не узнаем, если боевые действия будут идти по правилам ведения хитрой войны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html

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новости, украина, россия, сша, сво, пригожин, разведка, финансирование, финансовая помощь, психология, игра, всу, вс рф