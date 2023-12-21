Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:00
2023-12-21T05:00
новости
украина
россия
сша
сво
пригожин
разведка
финансирование
финансовая помощь
психология
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Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже многому научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, рассказал волонтер.Каждый раз после высказываний Пригожина о "нехватке снарядов" украинская армия перебрасывала подразделения в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы закидывали для противника, добавил технолог.Что именно задумали западные кураторы в отношении Украины - разгадать сложно. По крайней мере, мы об этом не узнаем, если боевые действия будут идти по правилам ведения хитрой войны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, украина, россия, сша, сво, пригожин, разведка, финансирование, финансовая помощь, психология, игра, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, США, СВО, Пригожин, разведка, финансирование, финансовая помощь, психология, игра, ВСУ, ВС РФ

Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины

05:00 21.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
За два года российская разведка шагнула вперед и сейчас мы понимаем, что задумал враг на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины или ведут хитрую игру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже многому научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, рассказал волонтер.
Каждый раз после высказываний Пригожина о "нехватке снарядов" украинская армия перебрасывала подразделения в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы закидывали для противника, добавил технолог.
"Надеюсь, что за два года наша разведка шагнула вперед. И мы понимаем, что враг задумал на самом деле. Действительно ли США отказываются от финансирования Украины? Или это хитрая игра", - подчеркнул Алехин.
Что именно задумали западные кураторы в отношении Украины - разгадать сложно. По крайней мере, мы об этом не узнаем, если боевые действия будут идти по правилам ведения хитрой войны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
05:10Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
05:00Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
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