https://ukraina.ru/20231221/1052278955.html

"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ

"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ - 21.12.2023 Украина.ру

"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ

Когда ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, они хотят спровоцировать соответствующий медийный эффект. Для отражения атак противника близ границы выстроены эшелоны ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-21T04:20

2023-12-21T04:20

2023-12-21T04:20

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Для отражения атак противника близ границы РФ выстроены эшелоны ПВО. Известны наиболее опасные направления. Там работает система обнаружения и предупреждения атаки (ракета, бомба или БПЛА), рассказал политолог.Когда противник на днях попытался устроить "ответку" за Киев и Западную Украину, у него ничего не получилось. Прорывов вертолетов на Белгород или вражеских БПЛА в глубину российских территорий больше нет, добавил эксперт.К сожлению, пока остаются проблемы с контрбатарейной борьбой. Когда ВСУ подтаскивают к границе танк, самоходку или РСЗО, российские бойцы не всегда успевают их засечь. Но со временем мы решим и этот вопрос, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html

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новости, россия, украина, атака, пво, бпла, беспилотники, граница, ракеты, рсзо, танки, оборона, мо рф, безопасность