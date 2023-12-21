"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Когда ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, они хотят спровоцировать соответствующий медийный эффект. Для отражения атак противника близ границы выстроены эшелоны ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Для отражения атак противника близ границы РФ выстроены эшелоны ПВО. Известны наиболее опасные направления. Там работает система обнаружения и предупреждения атаки (ракета, бомба или БПЛА), рассказал политолог.
Когда противник на днях попытался устроить "ответку" за Киев и Западную Украину, у него ничего не получилось. Прорывов вертолетов на Белгород или вражеских БПЛА в глубину российских территорий больше нет, добавил эксперт.
"Мы недавно сбили девять беспилотников, которые летели на Калугу. Плюс, давно не было информации о каком-то даже случайном поражении объекта, который, скажем, взорвался над жилым домом", - отметил Самойлов.
К сожлению, пока остаются проблемы с контрбатарейной борьбой. Когда ВСУ подтаскивают к границе танк, самоходку или РСЗО, российские бойцы не всегда успевают их засечь. Но со временем мы решим и этот вопрос, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 15:55Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончитсяПока самым очевидным кандидатом на роль президента Украины является Валерий Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук