"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052278955.html
"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ - 21.12.2023 Украина.ру
"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
Когда ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, они хотят спровоцировать соответствующий медийный эффект. Для отражения атак противника близ границы выстроены эшелоны ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-21T04:20
2023-12-21T04:20
новости
россия
украина
атака
пво
бпла
беспилотники
граница
ракеты
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2fb89bfe0d8a01fb3ae4cad7e2029285.jpg
Для отражения атак противника близ границы РФ выстроены эшелоны ПВО. Известны наиболее опасные направления. Там работает система обнаружения и предупреждения атаки (ракета, бомба или БПЛА), рассказал политолог.Когда противник на днях попытался устроить "ответку" за Киев и Западную Украину, у него ничего не получилось. Прорывов вертолетов на Белгород или вражеских БПЛА в глубину российских территорий больше нет, добавил эксперт.К сожлению, пока остаются проблемы с контрбатарейной борьбой. Когда ВСУ подтаскивают к границе танк, самоходку или РСЗО, российские бойцы не всегда успевают их засечь. Но со временем мы решим и этот вопрос, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5dc0b8d5c2c497b41c58e7f61752360b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, атака, пво, бпла, беспилотники, граница, ракеты, рсзо, танки, оборона, мо рф, безопасность
Новости, Россия, Украина, атака, ПВО, БПЛА, беспилотники, граница, ракеты, РСЗО, танки, оборона, МО РФ, безопасность

"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ

04:20 21.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, они хотят спровоцировать соответствующий медийный эффект. Для отражения атак противника близ границы выстроены эшелоны ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Для отражения атак противника близ границы РФ выстроены эшелоны ПВО. Известны наиболее опасные направления. Там работает система обнаружения и предупреждения атаки (ракета, бомба или БПЛА), рассказал политолог.
Когда противник на днях попытался устроить "ответку" за Киев и Западную Украину, у него ничего не получилось. Прорывов вертолетов на Белгород или вражеских БПЛА в глубину российских территорий больше нет, добавил эксперт.
"Мы недавно сбили девять беспилотников, которые летели на Калугу. Плюс, давно не было информации о каком-то даже случайном поражении объекта, который, скажем, взорвался над жилым домом", - отметил Самойлов.
К сожлению, пока остаются проблемы с контрбатарейной борьбой. Когда ВСУ подтаскивают к границе танк, самоходку или РСЗО, российские бойцы не всегда успевают их засечь. Но со временем мы решим и этот вопрос, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 15:55
Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончитсяПока самым очевидным кандидатом на роль президента Украины является Валерий Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
НовостиРоссияУкраинаатакаПВОБПЛАбеспилотникиграницаракетыРСЗОтанкиоборонаМО РФбезопасность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
05:00Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
04:50"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы
04:40Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира
04:33В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
04:20Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий
04:20"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
04:10Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
04:03Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
04:00Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
04:00Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР
03:32Расчёты "Торнадо-Г" уничтожили на Купянском направлении "опорник" и живую силу ВСУ – МО
03:08В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы
03:00Александр Носович: Пока "вредный" Орбан не пускает Украину в ЕС, НАТО осваивает театр войны против России
02:51Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
02:19Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 году
02:14Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:13Липовая медаль за Бахмут, инвалидность и ставка на Порошенко. Чем занимается Юрий Луценко
02:02Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России
01:59Украина оказалась в списке самых опасных стран мира
Лента новостейМолния