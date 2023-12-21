https://ukraina.ru/20231221/1052229350.html
Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте
Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте - 21.12.2023 Украина.ру
Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте
Победа партии Роберта Фицо "Направление – социальная демократия" на выборах 30 сентября и критическая позиция Словакии в отношении поддержки ЕС киевского режима заставляет вспомнить события 90-летней давности. Тогда это было единственное славянское государство, пославшее регулярную армию на Восточный фронт – и самый ненадёжный союзник Германии
2023-12-21T08:00
2023-12-21T08:00
2023-12-21T08:00
история
история
история украины
вторая мировая война
великая отечественная война
словакия
партизаны
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Уже 24 июня 1941 года Словакия под руководством марионеточного прогерманского режима Йозефа Тисо вступила в войну против СССР. Это был второй, после Румынии, союзник "третьего рейха", непосредственно принявший участие в боях на Востоке. При этом, в отличие Румынии или Финляндии, у словаков не было никаких территориальных споров с СССР.22 июля 1941 года произошел бой под Липовцами, где словацкая бригада потеряла убитыми 60 человек, а еще 20 словаков – сдались в плен. Через день после этого министр обороны генерал Фердинанд Чатлош приказал сформировать Охранную дивизию (ОД) для несения соответствующей службы на оккупированных территориях, в нее вошло 7-8 тысяч человек. "Подвижная дивизия" (8-10 тысяч человек) в составе немецкой группы армий "Юг" участвовала в наступлении на Ростов. Остальная часть армии Тисо была отведена назад в Словакию.К октябрю 1941 года Охранная дивизия расположилась в районе Житомир-Мозырь-Овруч, где должна была вести борьбу с советскими партизанами. В январе1942 года рота 102-го полка участвовала в карательной операции против еврейского населения Мозыря.К лету 1942 года партизанское движение в Белоруссии и Украине активизировалось. При этом Охранной дивизии приходилось действовать в огромном лесисто-болотистом районе, превышающем половину территории Словакии. Словаки несли всё большие потери от внезапных налётов советских партизан, и с трудом справлялись с охраной дорог и прочих объектов от диверсий.Выходцы из Центральной Европы никак не могли привыкнуть к суровым условиям жизни и быта на Полесье. Всё больше солдат не возвращались в охранную дивизию из отпуска. К 1 января 1942 года словацкая дивизия, так или иначе, но потеряла 400 человек. И боевой дух словацких военнослужащих падал всё ниже.Отдельные подразделения словаков стали заключать с партизанами негласное перемирие. Например, смешанный разведывательный отряд (СРО) подполковника Ярослава Кмицикевича, этнического украинца, с марта по сентябрь 1942 не имел ни одного столкновения с партизанами. В иных же случаях операции против партизан саботировались или имитировались. Но бывало и наоборот – 5-я рота 102-го полка под командой Л. Кляйнертома уничтожила группу жителей села Малодуш Гомельской области.При этом офицеры словацкой дивизии в большинстве своем придерживались тактики саботирования войны. Но была и другая, малочисленная, но агрессивная группа – фашиствующих националистов во главе с полковником Локшиком.На этом фоне было старое командование дивизии и СРО было заменено на более жесткое. Новый командир дивизии Рудольф Пилфоусек особенно предостерегал своих подчинённых от "разлагающих" контактов с белорусскими и украинскими женщинами, подозревая в них "агентов Советов".С осени 1942 года немцы стали усиленно привлекать словацкую дивизию к борьбе с партизанами. В ответ партизаны наносили ОД болезненные удары – например, в Лоеве. А во время похорон убитых под Лоевом 15 ноября 1942 года советские партизаны атаковали штаб дивизии в Хойниках, в результате чего едва не был убит новый командир дивизии Пилфоусек.Попытка немцев активнее задействовать словацкую дивизию в карательных акциях только усилило деморализацию в её рядах. Ужасы и зверства, которые немцы творили в отношении мирного населения и советских военнопленных, вызывали у словаков полное отторжение.Словаки не хотели ни умирать за Германию и её фюрера, ни убивать близких им белорусов и украинцев. Идеи братства славянских народов были популярны в Чехии и Словакии ещё в XIX веке. Даже первый президент Чехословакии Томаш Масарик, отнюдь не поклонник царской России, вспоминал – во время Первой мировой войны большинство его соратников по национально-освободительному движению ждали русскую армию.Руководство Советского Союза и ВКП(б) в борьбе против нацистской Германии обращалось к братским чувствам славянских народов. В 1941 году в СССР был образован антифашистский Всеславянский комитет.Первым словаком, перешедшим на строну партизан 5 августа 1942 года, стал Андрей Звара из смешанного разведотряда. 30 августа еще два солдата СРО, Юзеф Туши Кароль Иванич, бежали на "Шкоде" своего экс-командира полковника Кмицикевича. Характерно, что Иванич в прошлом был членом нелегальной коммунистической организации в Братиславе.В 1942 году капитан Ян Налепка создал в 101-м полку антифашистскую офицерскую организацию. Словаки-патриоты передавали партизанам и командованию Красной Армии ценную разведывательную информацию, предупреждали о карательных акциях, прямо защищали белорусское и украинское население от немецкого произвола и помогали продуктами и медикаментами.И 11 ноября 1942 года к партизанам под Калинковичами перешло уже тринадцать словаков из 101-го полка во главе с Яном Микулой. Решающей причиной стали массовые расстрелы нацистами мирных жителей, и высокомерное отношение немцев к самим словакам. Как пишет словацкий исследователь Мартин Лацко, перед этим побегом словаки сымитировали нападение партизан на свой охранный пост, и даже пролили кровь баранов. Что бы уберечь оставшихся в Словакии родственников от репрессий, официально было заявлено о "пленении" этой группы. Благодаря же перебежчикам партизаны смогли взорвать 50-метровый мост через реку Бобрик, и встретили словаков дружескими объятьями.А 12 мая 1943 года в словацкой охранной дивизии имело место событие, ставшее едва ли не переломным. Под угрозой провала, группа словаков-антифашистов во главе с начальником штаба 101-го полка Яном Налепкой перешла в партизанское соединение Сабурова у деревни Ремезы. Перебежчики составили отдельное словацкое подразделение в 48 человек, которое стало быстро расти. К партизанам шли и словаки, и закарпатские русины. А вот мадьяры предпочитали просто дезертировать. "Наши" словаки, случалось, приходили в свои части к товарищам и вели среди них антифашистскую агитацию, или забрасывали им письма от своего имени.В 102-м полку также действовала антифашистская группа, установившая контакты с партизанами. Но 5 мая 1943 года, после боя в районе Юркевичей Житковичского района, один из заподозренных в связях с "большевиками" словацкий солдат был арестован. Опасаясь, что их антифашистская группа будет раскрыта, Микулаш Ревилак и Йозеф Михок на следующую ночь переходят к партизанам. А 9 мая военнослужащий 102-го полка Андрей Сакса убил украинского полицая и также бежал из Юркевичей в партизанский отряд.В районе действия словацкой дивизии базировались и боевики украинских националистов, при чем сразу из двух конкурирующих между собой организаций – ОУН-УПА* Бандеры, и "Полеской Сечи" УПА* Бульбы-Боровца. Но к ним перебежали только четыре словака, к тому же надолго там не задержавшиеся. Сейчас немало говорится об истреблении бандеровцами поляков на Волыни. Гораздо меньше известно об уничтожении чешских поселенцев. А фашиствующие боевики УПА не щадили никого. Так, бандеровцы не смогли взять чешское село Купичев на Волыни, но вырезали жителей всех чешских хуторов в его окрестностях. И впоследствии 12 тысяч волынских чехов вступили в чехословацкую армию Людвика Свободы.Капитан Ян Налепка по заданию командира партизанского соединения Александра Сабурова пытался вести переговоры с УПА – о прекращении ими действий против партизан и мирного населения и совместной борьбы с немцами. Украинские националисты эти предложения отвергли, а самого Налепку едва не пленили.8 июня 1943 года словацкий солдат Мартин Корбеля угнал к партизанам исправный танк.К осени 1943 года словацкая дивизия окончательно вышла из доверия у немцев. В частности, словаков перестали ставить на охрану железной дороги Пинск-Гомель. А командованием Охранной дивизии был издан приказ о расстреле всех пойманных дезертиров. Часть словаков перебросили под Минск, но там все повторилось – установление контактов с местным населением, саботирование акций против партизан. Дивизию переименовали во 2-ю пехотную, что могло говорить о её предстоящей переброске на фронт.Но после разгрома вермахта на Курской дуге фронт уже сам катился к месту расположения словацкой дивизии. Правительство Словакии даже попыталось вывести свою дивизию из подчинения немецкому командованию.5 сентября 1943 года к партизанам бежал лейтенант Франтишек Цибуля. И это стало последней каплей для немцев, которые особенно болезненно реагировали на побеги офицеров. 2-ю пехотную словацкую дивизию немцы было захотели перебросить под Витебск, в район 3-й танковой бригады. Но затем немецкое командование отказалось и от этой идеи, справедливо опасаясь перехода на сторону Красной Армии целых словацких подразделений. 22 октября ненадежную словацкую дивизию переименовали в Техническую бригаду и решили отправить в Италию в качестве "стройбата".Известие о переводе в Италию повергло многих словаков в шок, и вызвало новый всплеск массовых побегов к белорусским партизанам30 октября 1943 года около 2 тысяч словаков из Быстрой дивизии перешли на строну Красной Армии под Мелитополем.…Словацкие бойцы в советских партизанских отрядах продолжали храбро сражаться с нацистами. Капитан Налепка, командуя словацким партизанским отрядом, погиб при освобождении Овруча 16 ноября 1943 года. Он стал одним из первых иностранных граждан, кому было присвоено звание Герой Советского Союза.Микулаш Ревилак, как и многие другие словаки-антифашисты, будет сражаться и дальше за освобождение Чехословакии. В 1944 году он станет адъютантом одного из руководителей КПЧ Рудольфа Сланского, вместе с ним будет тайно переброшен в Словакию для организации Словацкого антифашистского восстания. Микулаш Ревилак продолжит службу в народной армии ЧССР, не раз посетит в СССР места своей партизанской молодости.И есть все основания предполагать, что и в будущем традиции славянского братства между нашими народами будут продолжены – в интересах справедливого мира и нового устройства в Европе.
https://ukraina.ru/20230314/1044328162.html
https://ukraina.ru/20230315/1044320461.html
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история, история украины, вторая мировая война, великая отечественная война, словакия, партизаны
Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте
Победа партии Роберта Фицо "Направление – социальная демократия" на выборах 30 сентября и критическая позиция Словакии в отношении поддержки ЕС киевского режима заставляет вспомнить события 90-летней давности. Тогда это было единственное славянское государство, пославшее регулярную армию на Восточный фронт – и самый ненадёжный союзник Германии
Уже 24 июня 1941 года Словакия под руководством марионеточного прогерманского режима Йозефа Тисо вступила в войну против СССР. Это был второй, после Румынии, союзник "третьего рейха", непосредственно принявший участие в боях на Востоке. При этом, в отличие Румынии или Финляндии, у словаков не было никаких территориальных споров с СССР.
22 июля 1941 года произошел бой под Липовцами, где словацкая бригада потеряла убитыми 60 человек, а еще 20 словаков – сдались в плен. Через день после этого министр обороны генерал Фердинанд Чатлош приказал сформировать Охранную дивизию (ОД) для несения соответствующей службы на оккупированных территориях, в нее вошло 7-8 тысяч человек. "Подвижная дивизия" (8-10 тысяч человек) в составе немецкой группы армий "Юг" участвовала в наступлении на Ростов. Остальная часть армии Тисо была отведена назад в Словакию.
К октябрю 1941 года Охранная дивизия расположилась в районе Житомир-Мозырь-Овруч, где должна была вести борьбу с советскими партизанами. В январе1942 года рота 102-го полка участвовала в карательной операции против еврейского населения Мозыря.
К лету 1942 года партизанское движение в Белоруссии и Украине активизировалось. При этом Охранной дивизии приходилось действовать в огромном лесисто-болотистом районе, превышающем половину территории Словакии. Словаки несли всё большие потери от внезапных налётов советских партизан, и с трудом справлялись с охраной дорог и прочих объектов от диверсий.
Выходцы из Центральной Европы никак не могли привыкнуть к суровым условиям жизни и быта на Полесье. Всё больше солдат не возвращались в охранную дивизию из отпуска. К 1 января 1942 года словацкая дивизия, так или иначе, но потеряла 400 человек. И боевой дух словацких военнослужащих падал всё ниже.
Отдельные подразделения словаков стали заключать с партизанами негласное перемирие. Например, смешанный разведывательный отряд (СРО) подполковника Ярослава Кмицикевича, этнического украинца, с марта по сентябрь 1942 не имел ни одного столкновения с партизанами. В иных же случаях операции против партизан саботировались или имитировались. Но бывало и наоборот – 5-я рота 102-го полка под командой Л. Кляйнертома уничтожила группу жителей села Малодуш Гомельской области.
При этом офицеры словацкой дивизии в большинстве своем придерживались тактики саботирования войны. Но была и другая, малочисленная, но агрессивная группа – фашиствующих националистов во главе с полковником Локшиком.
На этом фоне было старое командование дивизии и СРО было заменено на более жесткое. Новый командир дивизии Рудольф Пилфоусек особенно предостерегал своих подчинённых от "разлагающих" контактов с белорусскими и украинскими женщинами, подозревая в них "агентов Советов".
С осени 1942 года немцы стали усиленно привлекать словацкую дивизию к борьбе с партизанами. В ответ партизаны наносили ОД болезненные удары – например, в Лоеве. А во время похорон убитых под Лоевом 15 ноября 1942 года советские партизаны атаковали штаб дивизии в Хойниках, в результате чего едва не был убит новый командир дивизии Пилфоусек.
Попытка немцев активнее задействовать словацкую дивизию в карательных акциях только усилило деморализацию в её рядах. Ужасы и зверства, которые немцы творили в отношении мирного населения и советских военнопленных, вызывали у словаков полное отторжение.
Словаки не хотели ни умирать за Германию и её фюрера, ни убивать близких им белорусов и украинцев. Идеи братства славянских народов были популярны в Чехии и Словакии ещё в XIX веке. Даже первый президент Чехословакии Томаш Масарик, отнюдь не поклонник царской России, вспоминал – во время Первой мировой войны большинство его соратников по национально-освободительному движению ждали русскую армию.
Руководство Советского Союза и ВКП(б) в борьбе против нацистской Германии обращалось к братским чувствам славянских народов. В 1941 году в СССР был образован антифашистский Всеславянский комитет.
Первым словаком, перешедшим на строну партизан 5 августа 1942 года, стал Андрей Звара из смешанного разведотряда. 30 августа еще два солдата СРО, Юзеф Туши Кароль Иванич, бежали на "Шкоде" своего экс-командира полковника Кмицикевича. Характерно, что Иванич в прошлом был членом нелегальной коммунистической организации в Братиславе.
В 1942 году капитан Ян Налепка создал в 101-м полку антифашистскую офицерскую организацию. Словаки-патриоты передавали партизанам и командованию Красной Армии ценную разведывательную информацию, предупреждали о карательных акциях, прямо защищали белорусское и украинское население от немецкого произвола и помогали продуктами и медикаментами.
И 11 ноября 1942 года к партизанам под Калинковичами перешло уже тринадцать словаков из 101-го полка во главе с Яном Микулой. Решающей причиной стали массовые расстрелы нацистами мирных жителей, и высокомерное отношение немцев к самим словакам. Как пишет словацкий исследователь Мартин Лацко, перед этим побегом словаки сымитировали нападение партизан на свой охранный пост, и даже пролили кровь баранов. Что бы уберечь оставшихся в Словакии родственников от репрессий, официально было заявлено о "пленении" этой группы. Благодаря же перебежчикам партизаны смогли взорвать 50-метровый мост через реку Бобрик, и встретили словаков дружескими объятьями.
А 12 мая 1943 года в словацкой охранной дивизии имело место событие, ставшее едва ли не переломным. Под угрозой провала, группа словаков-антифашистов во главе с начальником штаба 101-го полка Яном Налепкой перешла в партизанское соединение Сабурова у деревни Ремезы. Перебежчики составили отдельное словацкое подразделение в 48 человек, которое стало быстро расти. К партизанам шли и словаки, и закарпатские русины. А вот мадьяры предпочитали просто дезертировать. "Наши" словаки, случалось, приходили в свои части к товарищам и вели среди них антифашистскую агитацию, или забрасывали им письма от своего имени.
В 102-м полку также действовала антифашистская группа, установившая контакты с партизанами. Но 5 мая 1943 года, после боя в районе Юркевичей Житковичского района, один из заподозренных в связях с "большевиками" словацкий солдат был арестован. Опасаясь, что их антифашистская группа будет раскрыта, Микулаш Ревилак и Йозеф Михок на следующую ночь переходят к партизанам. А 9 мая военнослужащий 102-го полка Андрей Сакса убил украинского полицая и также бежал из Юркевичей в партизанский отряд.
В районе действия словацкой дивизии базировались и боевики украинских националистов, при чем сразу из двух конкурирующих между собой организаций – ОУН-УПА* Бандеры, и "Полеской Сечи" УПА* Бульбы-Боровца. Но к ним перебежали только четыре словака, к тому же надолго там не задержавшиеся. Сейчас немало говорится об истреблении бандеровцами поляков на Волыни. Гораздо меньше известно об уничтожении чешских поселенцев. А фашиствующие боевики УПА не щадили никого. Так, бандеровцы не смогли взять чешское село Купичев на Волыни, но вырезали жителей всех чешских хуторов в его окрестностях. И впоследствии 12 тысяч волынских чехов вступили в чехословацкую армию Людвика Свободы.
Капитан Ян Налепка по заданию командира партизанского соединения Александра Сабурова пытался вести переговоры с УПА – о прекращении ими действий против партизан и мирного населения и совместной борьбы с немцами. Украинские националисты эти предложения отвергли, а самого Налепку едва не пленили.
8 июня 1943 года словацкий солдат Мартин Корбеля угнал к партизанам исправный танк.
К осени 1943 года словацкая дивизия окончательно вышла из доверия у немцев. В частности, словаков перестали ставить на охрану железной дороги Пинск-Гомель. А командованием Охранной дивизии был издан приказ о расстреле всех пойманных дезертиров. Часть словаков перебросили под Минск, но там все повторилось – установление контактов с местным населением, саботирование акций против партизан. Дивизию переименовали во 2-ю пехотную, что могло говорить о её предстоящей переброске на фронт.
Но после разгрома вермахта на Курской дуге фронт уже сам катился к месту расположения словацкой дивизии. Правительство Словакии даже попыталось вывести свою дивизию из подчинения немецкому командованию.
5 сентября 1943 года к партизанам бежал лейтенант Франтишек Цибуля. И это стало последней каплей для немцев, которые особенно болезненно реагировали на побеги офицеров. 2-ю пехотную словацкую дивизию немцы было захотели перебросить под Витебск, в район 3-й танковой бригады. Но затем немецкое командование отказалось и от этой идеи, справедливо опасаясь перехода на сторону Красной Армии целых словацких подразделений. 22 октября ненадежную словацкую дивизию переименовали в Техническую бригаду и решили отправить в Италию в качестве "стройбата".
Известие о переводе в Италию повергло многих словаков в шок, и вызвало новый всплеск массовых побегов к белорусским партизанам
30 октября 1943 года около 2 тысяч словаков из Быстрой дивизии перешли на строну Красной Армии под Мелитополем.
Словацкие бойцы в советских партизанских отрядах продолжали храбро сражаться с нацистами. Капитан Налепка, командуя словацким партизанским отрядом, погиб при освобождении Овруча 16 ноября 1943 года. Он стал одним из первых иностранных граждан, кому было присвоено звание Герой Советского Союза.
Микулаш Ревилак, как и многие другие словаки-антифашисты, будет сражаться и дальше за освобождение Чехословакии. В 1944 году он станет адъютантом одного из руководителей КПЧ Рудольфа Сланского, вместе с ним будет тайно переброшен в Словакию для организации Словацкого антифашистского восстания. Микулаш Ревилак продолжит службу в народной армии ЧССР, не раз посетит в СССР места своей партизанской молодости.
И есть все основания предполагать, что и в будущем традиции славянского братства между нашими народами будут продолжены – в интересах справедливого мира и нового устройства в Европе.