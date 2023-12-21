https://ukraina.ru/20231221/1052229350.html

Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте

Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте - 21.12.2023 Украина.ру

Самый ненадёжный союзник Гитлера. Словацкая Охранная дивизия на Восточном фронте

Победа партии Роберта Фицо "Направление – социальная демократия" на выборах 30 сентября и критическая позиция Словакии в отношении поддержки ЕС киевского режима заставляет вспомнить события 90-летней давности. Тогда это было единственное славянское государство, пославшее регулярную армию на Восточный фронт – и самый ненадёжный союзник Германии

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

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Уже 24 июня 1941 года Словакия под руководством марионеточного прогерманского режима Йозефа Тисо вступила в войну против СССР. Это был второй, после Румынии, союзник "третьего рейха", непосредственно принявший участие в боях на Востоке. При этом, в отличие Румынии или Финляндии, у словаков не было никаких территориальных споров с СССР.22 июля 1941 года произошел бой под Липовцами, где словацкая бригада потеряла убитыми 60 человек, а еще 20 словаков – сдались в плен. Через день после этого министр обороны генерал Фердинанд Чатлош приказал сформировать Охранную дивизию (ОД) для несения соответствующей службы на оккупированных территориях, в нее вошло 7-8 тысяч человек. "Подвижная дивизия" (8-10 тысяч человек) в составе немецкой группы армий "Юг" участвовала в наступлении на Ростов. Остальная часть армии Тисо была отведена назад в Словакию.К октябрю 1941 года Охранная дивизия расположилась в районе Житомир-Мозырь-Овруч, где должна была вести борьбу с советскими партизанами. В январе1942 года рота 102-го полка участвовала в карательной операции против еврейского населения Мозыря.К лету 1942 года партизанское движение в Белоруссии и Украине активизировалось. При этом Охранной дивизии приходилось действовать в огромном лесисто-болотистом районе, превышающем половину территории Словакии. Словаки несли всё большие потери от внезапных налётов советских партизан, и с трудом справлялись с охраной дорог и прочих объектов от диверсий.Выходцы из Центральной Европы никак не могли привыкнуть к суровым условиям жизни и быта на Полесье. Всё больше солдат не возвращались в охранную дивизию из отпуска. К 1 января 1942 года словацкая дивизия, так или иначе, но потеряла 400 человек. И боевой дух словацких военнослужащих падал всё ниже.Отдельные подразделения словаков стали заключать с партизанами негласное перемирие. Например, смешанный разведывательный отряд (СРО) подполковника Ярослава Кмицикевича, этнического украинца, с марта по сентябрь 1942 не имел ни одного столкновения с партизанами. В иных же случаях операции против партизан саботировались или имитировались. Но бывало и наоборот – 5-я рота 102-го полка под командой Л. Кляйнертома уничтожила группу жителей села Малодуш Гомельской области.При этом офицеры словацкой дивизии в большинстве своем придерживались тактики саботирования войны. Но была и другая, малочисленная, но агрессивная группа – фашиствующих националистов во главе с полковником Локшиком.На этом фоне было старое командование дивизии и СРО было заменено на более жесткое. Новый командир дивизии Рудольф Пилфоусек особенно предостерегал своих подчинённых от "разлагающих" контактов с белорусскими и украинскими женщинами, подозревая в них "агентов Советов".С осени 1942 года немцы стали усиленно привлекать словацкую дивизию к борьбе с партизанами. В ответ партизаны наносили ОД болезненные удары – например, в Лоеве. А во время похорон убитых под Лоевом 15 ноября 1942 года советские партизаны атаковали штаб дивизии в Хойниках, в результате чего едва не был убит новый командир дивизии Пилфоусек.Попытка немцев активнее задействовать словацкую дивизию в карательных акциях только усилило деморализацию в её рядах. Ужасы и зверства, которые немцы творили в отношении мирного населения и советских военнопленных, вызывали у словаков полное отторжение.Словаки не хотели ни умирать за Германию и её фюрера, ни убивать близких им белорусов и украинцев. Идеи братства славянских народов были популярны в Чехии и Словакии ещё в XIX веке. Даже первый президент Чехословакии Томаш Масарик, отнюдь не поклонник царской России, вспоминал – во время Первой мировой войны большинство его соратников по национально-освободительному движению ждали русскую армию.Руководство Советского Союза и ВКП(б) в борьбе против нацистской Германии обращалось к братским чувствам славянских народов. В 1941 году в СССР был образован антифашистский Всеславянский комитет.Первым словаком, перешедшим на строну партизан 5 августа 1942 года, стал Андрей Звара из смешанного разведотряда. 30 августа еще два солдата СРО, Юзеф Туши Кароль Иванич, бежали на "Шкоде" своего экс-командира полковника Кмицикевича. Характерно, что Иванич в прошлом был членом нелегальной коммунистической организации в Братиславе.В 1942 году капитан Ян Налепка создал в 101-м полку антифашистскую офицерскую организацию. Словаки-патриоты передавали партизанам и командованию Красной Армии ценную разведывательную информацию, предупреждали о карательных акциях, прямо защищали белорусское и украинское население от немецкого произвола и помогали продуктами и медикаментами.И 11 ноября 1942 года к партизанам под Калинковичами перешло уже тринадцать словаков из 101-го полка во главе с Яном Микулой. Решающей причиной стали массовые расстрелы нацистами мирных жителей, и высокомерное отношение немцев к самим словакам. Как пишет словацкий исследователь Мартин Лацко, перед этим побегом словаки сымитировали нападение партизан на свой охранный пост, и даже пролили кровь баранов. Что бы уберечь оставшихся в Словакии родственников от репрессий, официально было заявлено о "пленении" этой группы. Благодаря же перебежчикам партизаны смогли взорвать 50-метровый мост через реку Бобрик, и встретили словаков дружескими объятьями.А 12 мая 1943 года в словацкой охранной дивизии имело место событие, ставшее едва ли не переломным. Под угрозой провала, группа словаков-антифашистов во главе с начальником штаба 101-го полка Яном Налепкой перешла в партизанское соединение Сабурова у деревни Ремезы. Перебежчики составили отдельное словацкое подразделение в 48 человек, которое стало быстро расти. К партизанам шли и словаки, и закарпатские русины. А вот мадьяры предпочитали просто дезертировать. "Наши" словаки, случалось, приходили в свои части к товарищам и вели среди них антифашистскую агитацию, или забрасывали им письма от своего имени.В 102-м полку также действовала антифашистская группа, установившая контакты с партизанами. Но 5 мая 1943 года, после боя в районе Юркевичей Житковичского района, один из заподозренных в связях с "большевиками" словацкий солдат был арестован. Опасаясь, что их антифашистская группа будет раскрыта, Микулаш Ревилак и Йозеф Михок на следующую ночь переходят к партизанам. А 9 мая военнослужащий 102-го полка Андрей Сакса убил украинского полицая и также бежал из Юркевичей в партизанский отряд.В районе действия словацкой дивизии базировались и боевики украинских националистов, при чем сразу из двух конкурирующих между собой организаций – ОУН-УПА* Бандеры, и "Полеской Сечи" УПА* Бульбы-Боровца. Но к ним перебежали только четыре словака, к тому же надолго там не задержавшиеся. Сейчас немало говорится об истреблении бандеровцами поляков на Волыни. Гораздо меньше известно об уничтожении чешских поселенцев. А фашиствующие боевики УПА не щадили никого. Так, бандеровцы не смогли взять чешское село Купичев на Волыни, но вырезали жителей всех чешских хуторов в его окрестностях. И впоследствии 12 тысяч волынских чехов вступили в чехословацкую армию Людвика Свободы.Капитан Ян Налепка по заданию командира партизанского соединения Александра Сабурова пытался вести переговоры с УПА – о прекращении ими действий против партизан и мирного населения и совместной борьбы с немцами. Украинские националисты эти предложения отвергли, а самого Налепку едва не пленили.8 июня 1943 года словацкий солдат Мартин Корбеля угнал к партизанам исправный танк.К осени 1943 года словацкая дивизия окончательно вышла из доверия у немцев. В частности, словаков перестали ставить на охрану железной дороги Пинск-Гомель. А командованием Охранной дивизии был издан приказ о расстреле всех пойманных дезертиров. Часть словаков перебросили под Минск, но там все повторилось – установление контактов с местным населением, саботирование акций против партизан. Дивизию переименовали во 2-ю пехотную, что могло говорить о её предстоящей переброске на фронт.Но после разгрома вермахта на Курской дуге фронт уже сам катился к месту расположения словацкой дивизии. Правительство Словакии даже попыталось вывести свою дивизию из подчинения немецкому командованию.5 сентября 1943 года к партизанам бежал лейтенант Франтишек Цибуля. И это стало последней каплей для немцев, которые особенно болезненно реагировали на побеги офицеров. 2-ю пехотную словацкую дивизию немцы было захотели перебросить под Витебск, в район 3-й танковой бригады. Но затем немецкое командование отказалось и от этой идеи, справедливо опасаясь перехода на сторону Красной Армии целых словацких подразделений. 22 октября ненадежную словацкую дивизию переименовали в Техническую бригаду и решили отправить в Италию в качестве "стройбата".Известие о переводе в Италию повергло многих словаков в шок, и вызвало новый всплеск массовых побегов к белорусским партизанам30 октября 1943 года около 2 тысяч словаков из Быстрой дивизии перешли на строну Красной Армии под Мелитополем.…Словацкие бойцы в советских партизанских отрядах продолжали храбро сражаться с нацистами. Капитан Налепка, командуя словацким партизанским отрядом, погиб при освобождении Овруча 16 ноября 1943 года. Он стал одним из первых иностранных граждан, кому было присвоено звание Герой Советского Союза.Микулаш Ревилак, как и многие другие словаки-антифашисты, будет сражаться и дальше за освобождение Чехословакии. В 1944 году он станет адъютантом одного из руководителей КПЧ Рудольфа Сланского, вместе с ним будет тайно переброшен в Словакию для организации Словацкого антифашистского восстания. Микулаш Ревилак продолжит службу в народной армии ЧССР, не раз посетит в СССР места своей партизанской молодости.И есть все основания предполагать, что и в будущем традиции славянского братства между нашими народами будут продолжены – в интересах справедливого мира и нового устройства в Европе.

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Юрий Глушаков

Юрий Глушаков

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Юрий Глушаков

история, история украины, вторая мировая война, великая отечественная война, словакия, партизаны