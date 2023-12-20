Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
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Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ
Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ
Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко решительно выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены
2023-12-20T23:53
2023-12-20T23:53
новости
юлия тимошенко
украина
лгбт
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Запись монолога Тимошенко опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. Судя по обстановке, лидер фракции "Батькивщина" проводила совещание с коллегами, в ходе которого давала распоряжения подчинённым. Так, Тимошенко выступила за традиционные семейные ценности и призвала начать "отдельную, стратегическую, глубокую работу" с населением по популяризации этого направления. Ранее сообщалось, что министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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новости, юлия тимошенко, украина, лгбт
Новости, Юлия Тимошенко, Украина, ЛГБТ

Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ

23:53 20.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко решительно выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены
Запись монолога Тимошенко опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. Судя по обстановке, лидер фракции "Батькивщина" проводила совещание с коллегами, в ходе которого давала распоряжения подчинённым.
"Мы против этого (прим. ред. - ЛГБТ*) публично. Как только будет перезагрузка власти мы всё это по отменяем. Есть только два пола: мужской и женский, а всё остальное нужно забыть", – заявила она.
Так, Тимошенко выступила за традиционные семейные ценности и призвала начать "отдельную, стратегическую, глубокую работу" с населением по популяризации этого направления.

"Я прошу вас начать в этом направлении отдельную стратегическую глубокую работу. Она будет состоять из трёх элементов. Первое – это встреча с духовенством каждой конфессии в области, рассказать об этом, показать законы. Второе – попросить каждую конфессию сделать спецвыпуск газеты, которую раздадут всем. И третье – это выступления наших депутатов (...) Людям нужно рассказать и попросить ко всем донести", – сказала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 16:08
Россиянам чужды идеи ЛГБТ* - ПискаревРоссиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, пишут журналисты РИА Новости
 
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