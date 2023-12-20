https://ukraina.ru/20231220/1052287696.html

Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ

Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру

Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ

Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко решительно выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены

2023-12-20T23:53

2023-12-20T23:53

2023-12-20T23:53

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Запись монолога Тимошенко опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. Судя по обстановке, лидер фракции "Батькивщина" проводила совещание с коллегами, в ходе которого давала распоряжения подчинённым. Так, Тимошенко выступила за традиционные семейные ценности и призвала начать "отдельную, стратегическую, глубокую работу" с населением по популяризации этого направления. Ранее сообщалось, что министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20231201/1051673854.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юлия тимошенко, украина, лгбт