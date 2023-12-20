Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру
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Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году
Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру
Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году
В 2023 году литовские инструкторы подготовили почти три тысячи боевиков Вооружённых сил Украины, а в 2024-м готовы обучить 3,5 тысячи солдат. Такими планами поделилась Литовская армия, передаёт Литовское радио и телевидение (LRT)
2023-12-20T22:39
2023-12-20T22:39
новости
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сво
спецоперация
украина
литва
инструктор
нато
обучение
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Отмечается, что украинские солдаты проходят обучение с использованием инфраструктуры Вооруженных сил Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы. Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, техники, подготовки командиров разного уровня и военных специалистов в различных областях. Ранее сообщалось, что Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году. Кроме того, Париж предложил Киеву подготовить пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года.
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новости, всу, сво, спецоперация, украина, литва, инструктор, нато, обучение
Новости, ВСУ, СВО, Спецоперация, Украина, Литва, инструктор, НАТО, обучение

Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году

22:39 20.12.2023
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
В 2023 году литовские инструкторы подготовили почти три тысячи боевиков Вооружённых сил Украины, а в 2024-м готовы обучить 3,5 тысячи солдат. Такими планами поделилась Литовская армия, передаёт Литовское радио и телевидение (LRT)
Отмечается, что украинские солдаты проходят обучение с использованием инфраструктуры Вооруженных сил Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.
Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, техники, подготовки командиров разного уровня и военных специалистов в различных областях.

"В следующем году Литовская армия будет способствовать миссии Европейского Союза „EUMAM Ukraine“, где Литовские инструкторы примут участие в обучении по 16 различным курсам", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году. Кроме того, Париж предложил Киеву подготовить пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года.
Литовский диктатор Антанас Сметона - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
17 декабря, 08:00История
Как это делалось в Каунасе: переворот Сметоны и фашистская диктатура в ЛитвеДля Европы 1920-30 годов наличие сильных фашистских движений было скорее нормой, а установление фашистской или профашистской диктатуры – невинным развлечением в рамках демократической процедуры. В этом смысле создание к 1941 году объединённой фашистской Европы было не только результатом гитлеровской агрессии, но и волеизъявления европейских народов
 
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Заголовок открываемого материала
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