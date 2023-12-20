Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году

Как это делалось в Каунасе: переворот Сметоны и фашистская диктатура в Литве Для Европы 1920-30 годов наличие сильных фашистских движений было скорее нормой, а установление фашистской или профашистской диктатуры – невинным развлечением в рамках демократической процедуры. В этом смысле создание к 1941 году объединённой фашистской Европы было не только результатом гитлеровской агрессии, но и волеизъявления европейских народов