Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году
В 2023 году литовские инструкторы подготовили почти три тысячи боевиков Вооружённых сил Украины, а в 2024-м готовы обучить 3,5 тысячи солдат. Такими планами поделилась Литовская армия, передаёт Литовское радио и телевидение (LRT)
Отмечается, что украинские солдаты проходят обучение с использованием инфраструктуры Вооруженных сил Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.
Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, техники, подготовки командиров разного уровня и военных специалистов в различных областях.
"В следующем году Литовская армия будет способствовать миссии Европейского Союза „EUMAM Ukraine“, где Литовские инструкторы примут участие в обучении по 16 различным курсам", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году. Кроме того, Париж предложил Киеву подготовить пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года.
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