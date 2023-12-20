https://ukraina.ru/20231220/1052252155.html

Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру

Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

В 2023 году Франция подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, информирует французское министерство обороны

2023-12-20T00:22

2023-12-20T00:22

2023-12-20T00:22

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Уточняется, что с самого начала российской Спецоперации, Франция "наилучшим образом удовлетворяет различные потребности, выражаемые вооруженными силами Украины, начиная от обучения и заканчивая техническим обслуживанием". Учебная поддержка ВСУ строится вокруг трех основных компонентов: специализированная подготовка, подготовка кадров и коллективные формирования батальонного уровня. Кроме того, Франция предложила Украине обучать пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился.

https://ukraina.ru/20231210/1051892469.html

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новости, украина, франция, всу, обучение, минобороны, спецоперация, сво