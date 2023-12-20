Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру
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Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году
Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру
Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году
В 2023 году Франция подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, информирует французское министерство обороны
2023-12-20T00:22
2023-12-20T00:22
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франция
всу
обучение
минобороны
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Уточняется, что с самого начала российской Спецоперации, Франция "наилучшим образом удовлетворяет различные потребности, выражаемые вооруженными силами Украины, начиная от обучения и заканчивая техническим обслуживанием". Учебная поддержка ВСУ строится вокруг трех основных компонентов: специализированная подготовка, подготовка кадров и коллективные формирования батальонного уровня. Кроме того, Франция предложила Украине обучать пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, всу, обучение, минобороны, спецоперация, сво
Новости, Украина, Франция, ВСУ, обучение, Минобороны, Спецоперация, СВО

Франция расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

00:22 20.12.2023
 
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
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В 2023 году Франция подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, информирует французское министерство обороны
"В общей сложности Франция подготовит в 2023 году около 8 тысяч украинских солдат (...) Эта подготовка продолжится в 2024 году и будет распространена на другие области (военно-морскую и воздушную)", - сказано в заявлении ведомства.
Уточняется, что с самого начала российской Спецоперации, Франция "наилучшим образом удовлетворяет различные потребности, выражаемые вооруженными силами Украины, начиная от обучения и заканчивая техническим обслуживанием".
Учебная поддержка ВСУ строится вокруг трех основных компонентов: специализированная подготовка, подготовка кадров и коллективные формирования батальонного уровня.

"Украинские солдаты проходят обучение во Франции в количестве 200 человек в месяц в рамках трёх типов обучения: общевойсковым боям на уровне роты (SGTIA); по конкретным потребностям, о которых сообщают украинцы (...), по использованию предоставленных материалов", – добавили в минобороны.

Кроме того, Франция предложила Украине обучать пилотов совместно с несколькими европейскими партнёрами. Первые ученики прибудут в страну в начале следующего года.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился.
10 декабря, 16:27
Лавров назвал главный результат действий России на УкраинеУсиление страны — это главный результат войны, развязанной против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.
 
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