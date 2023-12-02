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На Украине анонсировали открытие аэропорта "Борисполь"

На Украине анонсировали открытие аэропорта "Борисполь" - 02.12.2023 Украина.ру

На Украине анонсировали открытие аэропорта "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области, вскоре снова сможет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку украинские власти "способны обеспечить безопасность этого объекта". Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак

2023-12-02T00:03

2023-12-02T00:03

2023-12-02T00:03

новости

андрей ермак

офис президента

украина

аэропорт "борисполь"

сво

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В пятницу, 1 декабря, глава ОП в аэропорту "Борисполь" провёл встречу с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, по вопросам имплементации "Формулы мира". Там он сообщил, что Украина стала сильнее, а потому возвращение "к элементам мира" стало возможным. По словам заместителя главы ОП Андрея Сибиги, "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли после начала Спецоперации. Он же, станет первым, который откроют тогда, когда "позволит ситуация". Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Глава Генштаба России Валерий Герасимова – главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Диалог высших военачальников проходит, несмотря на возражения президента Незалежной Зеленского и Белого дома.

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2023

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новости, андрей ермак, офис президента, украина, аэропорт "борисполь", сво