https://ukraina.ru/20231220/1052285564.html

На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов

На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов - 20.12.2023 Украина.ру

На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что за декабрь в стране изготовили более 50 тысяч FPV-дронов. В планах на 2024 год – производство беспилотников средней и большой дальности

2023-12-20T21:12

2023-12-20T21:12

2023-12-20T21:19

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По его словам, в следующем году на Украине намерены собрать более десяти тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), а также более тысячи БпЛА большой дальности (за тысячу километров). Как сообщает украинское издание "Страна.ua", под Авдеевкой и на других направлениях фронта Вооружённые силы Украины сейчас пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.В качестве аргумента в пользу такого утверждения, СМИ пишет, что производство снарядов более дорогостоящее и энергозатратное, в то время как беспилотники делать значительно проще - их производство можно развернуть в любом подвале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции с журналистами признал потерю 25-ти тысяч дронов на складах "из-за логистики", но пообещал произвести ещё миллион БПЛА в 2024 году.

https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html

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новости, украина, бпла, беспилотники, производство, всу, спецоперация