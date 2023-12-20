На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов - 20.12.2023 Украина.ру
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На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов
На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов - 20.12.2023 Украина.ру
На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что за декабрь в стране изготовили более 50 тысяч FPV-дронов. В планах на 2024 год – производство беспилотников средней и большой дальности
2023-12-20T21:12
2023-12-20T21:19
новости
украина
бпла
беспилотники
производство
всу
спецоперация
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По его словам, в следующем году на Украине намерены собрать более десяти тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), а также более тысячи БпЛА большой дальности (за тысячу километров). Как сообщает украинское издание "Страна.ua", под Авдеевкой и на других направлениях фронта Вооружённые силы Украины сейчас пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.В качестве аргумента в пользу такого утверждения, СМИ пишет, что производство снарядов более дорогостоящее и энергозатратное, в то время как беспилотники делать значительно проще - их производство можно развернуть в любом подвале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции с журналистами признал потерю 25-ти тысяч дронов на складах "из-за логистики", но пообещал произвести ещё миллион БПЛА в 2024 году.
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новости, украина, бпла, беспилотники, производство, всу, спецоперация
Новости, Украина, БПЛА, беспилотники, производство, ВСУ, Спецоперация

На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов

21:12 20.12.2023 (обновлено: 21:19 20.12.2023)
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что за декабрь в стране изготовили более 50 тысяч FPV-дронов. В планах на 2024 год – производство беспилотников средней и большой дальности
По его словам, в следующем году на Украине намерены собрать более десяти тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), а также более тысячи БпЛА большой дальности (за тысячу километров).

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", – написал министр в своём телеграм-канале.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", под Авдеевкой и на других направлениях фронта Вооружённые силы Украины сейчас пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.
В качестве аргумента в пользу такого утверждения, СМИ пишет, что производство снарядов более дорогостоящее и энергозатратное, в то время как беспилотники делать значительно проще - их производство можно развернуть в любом подвале.
"Один FPV-дрон значительно дешевле в производстве одного снаряда, а бьют они точнее", - отмечает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции с журналистами признал потерю 25-ти тысяч дронов на складах "из-за логистики", но пообещал произвести ещё миллион БПЛА в 2024 году.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:19
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
 
НовостиУкраинаБПЛАбеспилотникипроизводствоВСУСпецоперация
 
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