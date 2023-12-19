https://ukraina.ru/20231219/1052249181.html

Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион

Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион

Украина собирается произвести миллион беспилотников в 2024 году. Такое заявление на пресс-конференции 19 декабря сделал президент страны Владимир Зеленский

2023-12-19T20:54

2023-12-19T20:54

2023-12-19T21:19

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Зеленский признал проблему с дронами у ВСУ. По его словам, главная проблема связана с логистикой. "У нас было на ставке был вопрос, когда на складе было 25 тысяч дронов, и они просто не были доставлены, будем решать вопросы логистики", - сказал он.Украинский президент заявил, что в будущем году Украина произведет миллион БПЛА.Ранее представители ВСУ заявляли, что Россия резко нарастила выпуск беспилотников, в этом компоненте Украина начала сильно отставать.

https://ukraina.ru/20231026/1050507684.html

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новости, владимир зеленский, дроны, всу, украина, россия