Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион
20:54 19.12.2023 (обновлено: 21:19 19.12.2023)
Владимир Зеленский
Украина собирается произвести миллион беспилотников в 2024 году. Такое заявление на пресс-конференции 19 декабря сделал президент страны Владимир Зеленский
Зеленский признал проблему с дронами у ВСУ. По его словам, главная проблема связана с логистикой.
"У нас было на ставке был вопрос, когда на складе было 25 тысяч дронов, и они просто не были доставлены, будем решать вопросы логистики", - сказал он.
Украинский президент заявил, что в будущем году Украина произведет миллион БПЛА.
Ранее представители ВСУ заявляли, что Россия резко нарастила выпуск беспилотников, в этом компоненте Украина начала сильно отставать.
26 октября, 13:19FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе