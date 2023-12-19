Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион
Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион
Украина собирается произвести миллион беспилотников в 2024 году. Такое заявление на пресс-конференции 19 декабря сделал президент страны Владимир Зеленский
2023-12-19T20:54
2023-12-19T21:19
новости
владимир зеленский
дроны
всу
украина
россия
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Зеленский признал проблему с дронами у ВСУ. По его словам, главная проблема связана с логистикой. "У нас было на ставке был вопрос, когда на складе было 25 тысяч дронов, и они просто не были доставлены, будем решать вопросы логистики", - сказал он.Украинский президент заявил, что в будущем году Украина произведет миллион БПЛА.Ранее представители ВСУ заявляли, что Россия резко нарастила выпуск беспилотников, в этом компоненте Украина начала сильно отставать.
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новости, владимир зеленский, дроны, всу, украина, россия
Новости, Владимир Зеленский, дроны, ВСУ, Украина, Россия

Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион

20:54 19.12.2023 (обновлено: 21:19 19.12.2023)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украина собирается произвести миллион беспилотников в 2024 году. Такое заявление на пресс-конференции 19 декабря сделал президент страны Владимир Зеленский
Зеленский признал проблему с дронами у ВСУ. По его словам, главная проблема связана с логистикой.
"У нас было на ставке был вопрос, когда на складе было 25 тысяч дронов, и они просто не были доставлены, будем решать вопросы логистики", - сказал он.
Украинский президент заявил, что в будущем году Украина произведет миллион БПЛА.
Ранее представители ВСУ заявляли, что Россия резко нарастила выпуск беспилотников, в этом компоненте Украина начала сильно отставать.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:19
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
 
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