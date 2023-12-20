Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию" - 20.12.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"
Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию" - 20.12.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"
За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы
2023-12-20T19:03
2023-12-20T19:03
новости
патриарх кирилл
мигранты
трудовые мигранты
россия
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По его словам, ситуация с мигрантами представляет собой комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в РФ граждан, не предпринимающих усилий для интеграции в российское общество, не относящихся уважительно к религиозным и культурным обычаям страны, их принявшей. На сегодня существует всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества, а также о связанных с этим конфликтах и проблемах, подчеркнул патриарх. По его мнению, сейчас идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры". Крайне важно, чтобы российский народ дорожил своей верой, историей и культурой, а лучшая форма защиты, по словам патриарха, – это созидание. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигрантам следует уважать законы и традиции народов РФ.
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новости, патриарх кирилл, мигранты, трудовые мигранты, россия
Новости, Патриарх Кирилл, мигранты, трудовые мигранты, Россия

Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"

19:03 20.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы
По его словам, ситуация с мигрантами представляет собой комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в РФ граждан, не предпринимающих усилий для интеграции в российское общество, не относящихся уважительно к религиозным и культурным обычаям страны, их принявшей.
На сегодня существует всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества, а также о связанных с этим конфликтах и проблемах, подчеркнул патриарх.

"Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счёту, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим её народам. (…) Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", призвал патриарх Кирилл.

По его мнению, сейчас идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры".
Крайне важно, чтобы российский народ дорожил своей верой, историей и культурой, а лучшая форма защиты, по словам патриарха, – это созидание.

"Сегодня воины России сражаются и полагают жизнь за правду, за созидание своего будущего, будущего своих семей и нашего общего Отечества. Будущего, которое может быть построено только на основе нашей многообразной идентичности. Тем более удивительно сталкиваться в нынешние дни с сознательным пренебрежением к нашей вере, истории и культуре, к духовно-нравственным идеалам нашей страны, к связанным с ними символам", заключил предстоятель РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигрантам следует уважать законы и традиции народов РФ.
Федоров - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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