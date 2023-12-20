https://ukraina.ru/20231220/1052283010.html

Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"

Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию" - 20.12.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"

За 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". Об этом в среду, 20 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы

2023-12-20T19:03

2023-12-20T19:03

2023-12-20T19:03

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По его словам, ситуация с мигрантами представляет собой комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в РФ граждан, не предпринимающих усилий для интеграции в российское общество, не относящихся уважительно к религиозным и культурным обычаям страны, их принявшей. На сегодня существует всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества, а также о связанных с этим конфликтах и проблемах, подчеркнул патриарх. По его мнению, сейчас идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры". Крайне важно, чтобы российский народ дорожил своей верой, историей и культурой, а лучшая форма защиты, по словам патриарха, – это созидание. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигрантам следует уважать законы и традиции народов РФ.

https://ukraina.ru/20231203/1051705804.html

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новости, патриарх кирилл, мигранты, трудовые мигранты, россия